Rentrée politique française – «C’est la fin de l’illusion d’une gauche unie» Triomphante il y a un an, l’alliance de gauche de la Nupes étale aujourd’hui ses divisions, notamment sur l’affaire Médine et sur la stratégie pour les européennes. Alain Rebetez - Paris

Marine Tondelier (à gauche), secrétaire nationale d’EELV, lors de la conférence de presse d’ouverture des Journées d’été du parti, jeudi. LOU BENOIST/AFP

Pour le parti Europe Écologie Les Verts, l’invitation du rappeur Médine à ses Journées d’été, au Havre, aura été une bien mauvaise opération. Deux ministres ont annulé avec fracas leur participation en raison d’un tweet du chanteur jugé antisémite, et le maire du Havre, Edouard Philippe, s’est également désisté. Il l’a fait plus discrètement, car le rappeur, originaire de sa ville, y est populaire, mais l’atteinte à l’image de respectabilité des Verts est sensible. Pire, au sein même du parti, des figures comme Jeanne Barseghian et Pierre Hurmic, maires de Strasbourg et Bordeaux, ont fustigé l’invitation, malgré le dialogue du rappeur avec la secrétaire nationale du parti, Marine Tondelier, où il a rappelé sa condamnation de l’antisémitisme.

EELV n’est pas seule à traverser un moment de crise, c’est le cas pour l’ensemble de la gauche réunie au sein de la Nupes. Alors que chaque parti jouait ce week-end sa rentrée politique – les écolos au Havre, La France insoumise à Valence, les socialistes à Blois et les communistes à Strasbourg – les tensions au sein de la Nupes n’ont jamais été aussi fortes.

Qu’il est loin le temps où l’alliance électorale avait évité l’effacement de la gauche aux élections législatives de juin 2022. Forte de ses 171 députés, la Nupes faisait une entrée remarquée à l’Assemblée nationale: «Tout commence. Avec la Nupes, nous avons une force considérable», s’enthousiasmait alors avec un brin de naïveté le jeune élu LFI Louis Boyard. Mais la mainmise de la France insoumise sur l’alliance a rapidement suscité des réactions. Le communiste Fabien Roussel fut le premier à marquer ses distances. L’affaire Adrien Quatennens creusera d’autres divisions avec les féministes. Quant à l’épisode du débat sur la réforme des retraites, où LFI a empêché le vote à l’Assemblée alors que ses trois partenaires le souhaitaient, il marque une véritable rupture.

Le secrétaire général du PS, Olivier Faure, veut profiter des élections européennes pour redonner des couleurs à son parti et s’émanciper de la Nupes. Ludovic MARIN/AFP

Stratégie différente

L’historien Jean Garrigues n’est pas étonné de cette crise: «La Nupes était dès le départ une alliance électorale entre des familles politiques très différentes, notamment sur les questions européennes, mais aussi les questions d’énergie ou de société. La perspective des élections européennes n’a fait que creuser ces divergences et cristallisé les lignes de fracture.»

Car c’est autour de la stratégie pour les élections européennes de juin 2024 que les tensions se concentrent. Depuis un an, LFI défend une stratégie de liste unique pour essayer de cacher sa relative faiblesse dans cette élection. Mais depuis un an, les écologistes refusent et veulent des listes séparées qui devraient leur permettre d’arriver en tête de la gauche. C’est aussi le choix du PC et probablement du PS, qui y voient l’occasion de rééquilibrer leur pouvoir par rapport à LFI au sein de la Nupes.

Depuis des mois, le ton ne cesse de monter. «On a l’impression d’avoir des partenaires qui ont un double langage. Dans les mots, ils disent qu’il faut s’unir mais dans les faits, ils organisent la division», accuse le coordinateur de LFI, Manuel Bompard. «Quand c’est non, c’est non, il faut arrêter de faire les forceurs», réplique Marine Tondelier, patronne d’EELV. «C’est un boulet, une camisole, un carcan», tonne Fabien Roussel. À la mi-août, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, premier secrétaire du PS, ont même eu un échange musclé sur X (anciennement Twitter), s’accusant de double langage et d’invectives.

L’omniprésence de Jean-Luc Mélenchon attise les tensions au sein de la Nupes mais aussi de son propre parti, LFI. Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Cas Mélenchon

Pour Jean Garrigues, aux désaccords de fond s’ajoute une stratégie personnelle de Jean-Luc Mélenchon: «Il est attaqué de l’extérieur mais aussi de l’intérieur, par certains de ses lieutenants ou par François Ruffin, successeur possible qui a choisi une stratégie d’apaisement très différente de la sienne. ça marque une forme d’affaiblissement de Mélenchon, et quand vous êtes affaibli, vous vous radicalisez…»

En déduire la fin de la Nupes serait cependant prématuré. «Je ne crois pas en un candidat unique de la gauche pour la présidentielle en 2027, mais rien ne dit que la Nupes ne sera pas ressuscitée au moment des législatives», tempère l’historien. «C’est la fin de l’illusion d’une force de gauche homogène et unie, mais ce n’est pas forcément la fin d’une coalition électorale des gauches.»

