Rentrée littéraire – François Bégaudeau bouleverse autant que la passion Dans le dernier roman, très beau, de l’auteur français, la nostalgie saisit le lecteur devant une vie de couple qui passe sans qu’on s’en aperçoive. Stéphanie Arboit

Avec «L’amour», François Bégaudeau livre un magnifique roman. Wikipedia

Jeanne fantasme sur Pietro, beau basketteur aux biceps saillants et amant d’une femme plus âgée. Jeanne l’épie, lui dépose une lettre anonyme – des témérités de son jeune âge qu’elle couche dans son agenda La Redoute de 1971 tout en se figurant «leur maison avec des balcons fleuris». Mais, presque fortuitement, c’est Jacques qu’elle embrassera. Jacques, dont le front se dégarnit et qui perd ses moyens à ses répétés examens d’auto-école, comme lorsqu’il était à l’école et que «la poésie qu’il récitait peinard à sa mère lui restait coincée dans le plexus une fois devant la classe».

Le nouveau roman de François Bégaudeau, «L’amour», narre l’histoire de ce couple, qui chantera en chœur à son mariage «Si tu n’es pas vraiment l’amour tu y ressembles».

Avec pareil début, on s’attendrait à ce que Jeanne, insatisfaite à la façon d’une Emma Bovary, rêve d’une autre vie. Il n’en est rien. Car Jeanne aime Jacques: à l’idée qu’il puisse s’engager dans l’armée, «le froid de décembre lui mouille les yeux» et «les violons de Maxime Le Forestier sanglotent dans l’électrophone». Et Jacques aussi aime Jeanne, à qui il offre, pour ses anniversaires successifs, des surprises en lien avec Richard Cocciante, qu’il appelle pourtant «le rital moche».

Ils s’aiment malgré les travers de l’autre. Jacques énerve Jeanne «à manger la peau du saucisson sec, à remettre un tee-shirt sale», notamment. Et «Jeanne énerve Jacques à répéter qu’il n’en fout pas une alors que dès qu’il aide elle l’engueule» ou encore «à oublier les règles du rugby à mesure qu’il les lui explique».

Point de passion exaltée, c’est l’histoire d’un amour avec un petit «a» que nous livre ici l’auteur de «Entre les murs» ou de «Ma cruauté», lui qui a voulu «raconter l’amour tel qu’il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens: sans crise ni événement».

Une des grandes beautés du livre tient dans l’immense nostalgie qui saisit le lecteur devant le sentiment d’une vie qui passe sans qu’on s’en aperçoive – sensation accentuée par le fait que le texte soit ramassé sur une huitantaine de pages. Comme un flux de pensée, l’écriture directe, où les virgules sont réduites au strict minimum, fait passer le lecteur presque indifféremment d’une intériorité à une autre. Elle participe de la sensation de connaissance mutuelle si profonde que les deux compagnons se permettent de parler sans réfléchir au préalable, sans y mettre les formes. L’émotion surgit peu à peu devant ce couple, espèce en voie d’extinction qui passera une cinquantaine d’années côte à côte, les années défilant pour le lecteur essentiellement via les descriptions d’objets, qui démontrent également le passage d’enfants d’ouvriers vers la petite bourgeoisie et jusqu’au futur mondialisé incarné par leur fils. Magnifique. Jusqu’à ce que la mort les sépare.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.