Rentrée littéraire – Eric Reinhardt reprend la figure du peintre et de son modèle Dans «Sarah, Susanne et l’écrivain», l’auteur français délivre un magnifique portrait de femme, pris dans un jeu de miroirs où brille aussi le patriarcat. Boris Senff

Eric Reinhardt pose un écrivain qui, pour dépeindre Susanne, s’inspire de Sarah. JOEL SAGET/AFP

Suite à la publication de «L’Amour et les forêts» (2014), son plus gros succès, Eric Reinhardt avait dû essuyer les reproches d’une femme qui l’accusait de s’être servi de son parcours de vie pour concevoir son récit. L’épisode – ce différend, classique entre écrivains et leur entourage, s’était clos à l’époque par un arrangement à l’écart des tribunaux – semble avoir hanté un auteur qui affectionne parsemer ses romans d’éléments d’autofiction. Dans «Sarah, Susanne et l’écrivain», on retrouve par exemple la question du cancer du sein, épreuve vécue par sa femme et qu’il avait déjà abordée dans «La chambre des époux».

Mais ce nouveau livre thématise surtout avec force le fait de s’inspirer d’une vie réelle pour la transposer dans une fiction. S’agit-il d’une dépossession, d’une schématisation? Le processus peut-il devenir profitable pour celle qui livre son existence à la littérature? Comme son titre l’évoque simplement, Sarah contacte un écrivain pour qu’il rédige son histoire, lui-même donnant le nom de Susanne à son personnage principal, dont la trajectoire est similaire mais pas superposable. Ce dispositif désarçonne au début. Les remarques de Sarah s’immiscent dans le récit de Susanne – ou n’est-ce pas plutôt celui de Sarah? L’écrivain lui-même se met discrètement en scène, et le texte avance ainsi avec ses trois points d’appui soulignant le caractère fragile de toute forme de représentation.

Mécanique patriarcale

Eric Reinhardt met cette figure du peintre et de son modèle au service d’un (double) récit relatant la descente aux enfers d’une femme qui perd sa santé, son métier, sa famille, son domicile et plus encore, dans ce qui semble l’inexorable spirale d’une mécanique fatale mais surtout patriarcale. Dédoublée, la narration gagne en vraisemblance puisque l’on ne cesse de comparer Susanne à son modèle, Sarah, et inversement – toutes deux devenues transfuges de classe mais dans un sens diamétralement opposé à celui qu’entend Annie Ernaux. Même si les échappées de l’art parsèment son roman comme des lueurs un peu magiques dans la nuit, Eric Reinhardt déploie une logique plutôt réaliste dans la narration de cette chute sociale et affective où les contrats notariaux de propriété du domicile conjugal sont examinés de front.

Difficile de savoir s’il faut lire dans ce procédé un mea culpa ou une disculpation, mais la présence de l’écrivain dans le récit se trouble encore par les anecdotes de sa propre vie qu’il prête à Susanne. Roman social, roman féministe, roman thérapeutique, «Sarah, Susanne et l’écrivain» captive au final et parvient à multiplier les nuances et à renforcer les projections par son habile enchâssement de récits.

