Rentrée littéraire – Amélie Nothomb a appris à écrire au-dessus du vide La star des lettres françaises évoquera vendredi à Morges «Psychopompe», qui retrace un long chemin, du drame intime à l’écriture salvatrice. Caroline Rieder

«Psychopompe» est le 32 e livre publié d’Amélie Nothomb, mais elle en a écrit plus de 100. © Jean-Baptiste Mondino

Il revient comme la rentrée littéraire, le nouveau Amélie Nothomb. La romancière la plus lue de France a habitué son lectorat à sa plume élégante et enlevée, où certaines phrases claquent comme des aphorismes, et où l’amour de la langue se mêle à des propos extravagants, mais aussi, comme dans «Psychopompe», à une sincérité désarmante. On croit qu’elle exagère, qu’elle invente, car cette ennemie des classifications «castratrices» entre les genres revendique la bannière de roman, dont elle reprend la définition stendhalienne de miroir promené le long du chemin. Mais «tout est vrai», assure-t-elle.