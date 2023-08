Rentrée culturelle genevoise – «La Bâtie donne du sens à ce qui va suivre» À la veille de la déflagration flamande qui allumera ce jeudi la mèche du festival, on prend le pouls de son directeur depuis 2018, Claude Ratzé. Interview. Katia Berger

À peine un décoratif petit nuage sur le ciel bleu de La Bâtie, tandis que son patron scrute l’horizon genevois. LAURENT GUIRAUD

Les dés sont jetés. À la veille de l’ouverture, l’équipe responsable n’a déjà plus la main. Elle s’apprête à livrer à la cité le résultat de son travail dans l’ombre, et règle les imprévus de dernière minute. Ce début de semaine, il s’agit d’absorber in extremis le cahier des charges de l’administrateur, mis en congé pour d’impérieuses raisons médicales. Malgré les cahots, c’est un Claude Ratzé confiant et tempéré, comme le veut sa légende, qui nous reçoit dans son fief, au 5e étage du Théâtre Saint-Gervais.

Sa Bâtie, le sexagénaire la bichonne pour la sixième fois. «Le Covid nous a habitués à être bousculés», philosophe-t-il. Les occasionnelles critiques – trop de danse, pas assez de théâtre, éparpillement géographique, uniformisation thématique… – glissent sur son plumage de colvert hédoniste. Son expérience – tour à tour de sommelier, cuisinier, producteur et programmateur, grand manitou de l’ADC, cofondateur du festival Antigel, on en passe – lui tient lieu de carapace. Qu’il garde souple en admettant ici ou là la présence d’un doute.

Au moment du top départ, comment la sentez-vous, cette 47e Bâtie? Nous sommes prêts. Le public répond – quoique tardivement, comme toujours, après le retour des vacances. Nous avons déplacé le festival d’une semaine afin de mieux nous adapter au calendrier de nos partenaires français, du coup, c’est sur ces quinze derniers jours que la billetterie s’est mise à crépiter.

Quelles sont les lignes de force de cette édition? Septante événements dans 57 lieux différents, on peut dire que les propositions sont nombreuses. Et que nous continuons à valoriser la notion de territorialité en investissant de nouveaux sites, notamment en France voisine – Yvoire, Léaz, Scientrier… Cette priorité nous fait sortir de notre zone de confort, elle astreint à un travail de fourmi, édition après édition, et ne relève pas de la science exacte. Je dirais encore que le programme met cette année beaucoup d’artistes émergents en avant, ce qui me semble prometteur. Les coproductions dans lesquelles nous avons pris le risque de nous engager nous ont quant à elles révélé de belles surprises – je pense à «L’Œil nu» de Maud Blandel ou à «The Romeo» de Trajal Harrell.

Et sur le plan des thématiques abordées? La programmation répond clairement aux enjeux d’aujourd’hui. Quelques projets moins consensuels susciteront forcément la discussion. Mais c’est aussi notre but en tant que manifestation de la rentrée, vouée à ouvrir la saison de nos partenaires locaux. Les choix que nous avons faits me semblent pertinents pour remplir cette fonction: La Bâtie donne du sens à ce qui va suivre. Je suis impatient d’accompagner l’aboutissement d’une année d’efforts pour produire le Rubik Cube exact qui fonctionnera à Genève.

Parvenus à maturité, le festival et son patron abordent un croisement: filer droit ou prendre la tangente? LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Minorités, questions de genre, féminicides… Ces préoccupations reflètent-elles l’orientation générale de la création en nos années 2020? La thématique dominante concerne effectivement la représentation de la diversité. Nous ne passons pas des commandes sur le thème de l’identité de Pierre, Jacques ou Jean. Nous recevons des projets construits sur ces motifs autour de la différence. Ce qui me semble évoluer, c’est que le discours est devenu plus documentaire que militant. Prenons «Koulounisation», par exemple, une pièce dans laquelle Salim Djaferi se penche sur la question coloniale en enquêtant sur sa famille, sur son intimité. Ou «Exótica» d’Amanda Pina, qui s’intéresse aux artistes «exotisés» au début du siècle dernier. Avec «The Fire Eater», c’est encore la démarche documentaire qui enclenche la réflexion sur l’apartheid.

Le contingent des têtes d’affiche n’est-il pas un peu maigrelet cette année? N’allez pas croire que les stars nous aient échappé. Cela correspond à notre volonté. Anne Teresa de Keersmaeker nous vient avec un projet très singulier, qui demande un certain effort d’immersion de la part du public. Nous mettons un François Gremaud à l’affiche du Théâtre de Carouge, parce que nous estimons qu’il est une tête d’affiche en devenir, et qu’il mérite ensuite de s’installer dans la saison de l’institution. La compagnie de danse espagnole Mal Pelo, qui nous présente ses «Highlands», est déjà très réputée partout en Europe, même si on la découvre par ici. Quant à Trajal Harrell, il nous arrive directement de la Cour d’honneur du Palais des Papes. Et en musique, on a quand même Jeanne Added. Ou Erik Truffaz – même si on l’emmène au Fort de l’Écluse. Je n’éprouve pas la moindre frustration. Et on peut déjà se réjouir de recevoir Wajdi Mouawad l’an prochain!

Sur votre palette internationale, les couleurs du Liban dominent cette année… Il ne s’agissait pas de faire une thématique du Liban, mais de tisser les productions libanaises avec le reste de la programmation. Invité l’automne dernier à Beyrouth, j’y ai fait de vraies découvertes. Mais on ne pratique plus l’invitation d’artistes étrangers en one shot, aujourd’hui on se coordonne entre programmateurs pour favoriser les tournées. Comme aucun autre festival n’a prévu d’inviter des spectacles en provenance du Liban – hormis le Théâtre Vidy, qui accueillera «Fumée d’ambre» – nous avons décidé de les inviter sur une certaine durée: Ali Chahrour avec trois pièces, l’artiste en transition Hashem Hashem sur plusieurs dates, idem pour Hiba Najem.

Entre danse et sport, la Flamande Miet Warlop déferle ce jeudi soir à la Comédie, en ouverture musclée de La Bâtie. MICHIEL DEVIJVER

Thomas Van Daele remplace désormais Niel Galuba à la programmation musicale… Niel a assuré notre programmation musicale pendant cinq ans, il estimait avoir fait le tour. Parmi les candidatures reçues, nous avons choisi Thomas Van Daele, qui nous vient de Fribourg, pour le regard neuf qu’il pose sur la vie musicale genevoise. Si Neil s’engageait surtout dans la recherche, Thomas a une approche un peu plus ouverte, ce qui produit davantage de résonance. Il se montre attentif aux partenaires et à la lisibilité générale du festival. Je pense notamment à l’accueil de l’organiste Kali Malone à la cathédrale, en collaboration avec le Grand Théâtre. Thomas a également la main sur les sept soirées de La Notte, au lieu central, en veillant à les intégrer au reste du festival.

Personnellement, vous profitez d’avoir trouvé votre rythme de croisière? C’est ma 6e édition. Je réalise aujourd’hui le projet pour lequel j’ai été nommé. Je me félicite que les enjeux soient devenus plus compréhensibles. Cette 47e édition, à bien des titres, est celle de la maturité. Mais j’en suis aussi au point où je dois me questionne sur le bien-fondé de ces options. Fouiller le territoire transfrontalier, défricher un tissu neuf, réinventer un nouveau modèle de festival, il faut se demander si cela fonctionne. Les principes que j’ai défendus sont-ils durables? Faut-il les remplacer? À deux ans de la fin de mon mandat officiel, ces interrogations m’habitent.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.