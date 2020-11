Face-à-face – Rénover ou non Forum Meyrin En vue de la votation du 29 novembre, des représentants des deux camps s’expriment ici. Michel Fabre - Conseiller municipal socialiste à Meyrin , Jessica Hadelmann et Sébastien Lorentz - Conseillers municipaux PLR à Meyrin

Les électeurs qui votent à Meyrin ont à se prononcer sur un crédit d’étude pour la rénovation du Théâtre Forum Meyrin. En vue de la votation du 29 novembre, des représentants des deux camps s’expriment ici. Rappelons que le crédit en question est soumis au peuple à la suite du succès d’un référendum lancé par l’UDC meyrinoise.

Un crédit d’étude pour des travaux nécessaires

Par Michel Fabre Afficher plus Conseiller municipal socialiste à Meyrin

La population meyrinoise sera amenée à voter le 29 novembre sur l’octroi d’un crédit d’études de 3,25 millions pour la rénovation du Théâtre Forum Meyrin (TFM). Un crédit d’études de 3,25 millions, c’est beaucoup d’argent. De quoi parle-t-on?

La première partie de ce crédit permet d’étudier les solutions pour déménager les activités qui se déroulent actuellement au Forum, dès l’été 2021, lorsque démarrera le chantier du parking souterrain de Cœur de Cité pour une durée d’environ dix-huit mois. Les activités qui s’y déroulent ne pourront plus avoir lieu dans des conditions acceptables et des solutions doivent être trouvées pour les déménager temporairement afin de ne pas priver les Meyrinois·e·s des prestations offertes par le Forum pendant un temps si long. En outre, la fermeture des portes du TFM sera également une opportunité pour effectuer des travaux dont la nécessité est connue depuis de nombreuses années.

La seconde partie de ce crédit permet d’étudier le programme des travaux envisagés depuis 2011 et d’en préciser le montant, actuellement estimé entre 23 et 36 millions. Sur la base des résultats de cette étude, le Conseil municipal pourra faire des choix et des subventions pourront être sollicitées auprès de différentes instances, afin d’alléger la facture à la charge de Meyrin. Par ailleurs, la situation financière de la Commune est saine et ces investissements, planifiés pour les dix prochaines années, seront amortis sur trente ans.

Certains défauts, notamment d’isolation thermique et aussi phonique, doivent être corrigés pour réduire la facture énergétique et permettre une exploitation optimale, comme rendre le patio habitable toute l’année. L’accès pour les personnes à mobilité réduite, tout comme la distribution des voies de secours qui entravent le bon fonctionnement du bâtiment, doit être amélioré.

Une seconde salle de spectacle, plus petite et polyvalente, pourra être réalisée, notamment pour développer une offre d’éveil culturel pour les plus jeunes enfants. Des adaptations, liées à l’évolution des pratiques, doivent permettre d’accueillir des propositions culturelles et artistiques qui soient à la hauteur des attentes du public de Meyrin.

Avec plus de 60 types d’activités et près de 110’000 visiteurs par an, le Forum présente des signes d’usure avancée. Ces interventions de rénovation visent à lui donner un nouveau cycle de vie en préservant les caractéristiques architecturales de cet équipement emblématique pour Meyrin, et continuer à offrir une qualité de vie à ses habitant·e·s où la culture, vectrice de lien social et source d’inspiration citoyenne, joue un rôle fondamental.

Pour préserver les activités artistiques, citoyennes, associatives et municipales du Théâtre Forum Meyrin, si chères aux Meyrinois·e·s et indispensables au dynamisme de la commune, nous appelons donc à voter «oui» au crédit d’études de rénovation.

Cette rénovation n’est pas une priorité

Par Jessica Hadelmann Afficher plus Conseillère municipale PLR à Meyrin (texte cosigné par Sébastien Lorentz, conseiller municipal PLR à Meyrin)

Le corps électoral meyrinois devra se prononcer sur le référendum lancé contre le vote du Conseil municipal au sujet d’un crédit d’étude visant à la rénovation du Théâtre Forum (TFM) de 3,2 millions de francs. Au vu de la situation actuelle très incertaine et du budget 2021 voté déficitaire de 12,7 millions, notre groupe politique a proposé d’ajourner ce projet de cinq ans pour y voir plus clair mais une majorité de gauche a refusé notre proposition.

Comme jeunes élus, nous considérons qu’une posture prudente est de mise et doit commander nos choix et nos priorités. Nous devons anticiper les futures charges transférées du Canton qui impacteront la capacité financière de la Commune dans le futur. L’imposition au lieu de domicile, la suppression de la taxe professionnelle, l’aide d’urgence sociale et la réforme des sapeurs-pompiers impacteront très fortement nos finances.

Le Conseil administratif nous présente chaque année un plan des investissements mais ce dernier est à géométrie variable. En l’absence d’horizon clair sur le futur, nous voulons sécuriser en priorité le financement des infrastructures communales de première nécessité telles que les crèches, les écoles et les installations sportives. Encore trop de familles sont sans solution de garde, surtout à Cointrin.

L’augmentation de la dette sera patente en 2021 car nos investissements prévus à hauteur de 37,9 millions de francs seront financés quasi intégralement par de l’emprunt, creusant ainsi notre dette.

On peut estimer le montant total d’une rénovation du TFM entre 25 et 38 millions. Tout dépendra des choix opérés en termes d’équipements intérieurs.

Le projet de transformation du cœur de Cité avec une nouvelle mairie, un parking souterrain et le réaménagement de la place des Cinq-Continents est une priorité avec un montant d’investissement de plus de 80 millions. Le TFM ne fait pas partie de l’image directrice que nous avons votée mais la gauche tente de nous forcer la main pour l’inclure en sus; inacceptable en temps de crise ou de disette.

De plus, l’offre culturelle et artistique est déjà pléthorique dans notre Canton, à cela s’ajoute que la Ville de Meyrin n’a jamais cherché de partenariat ou de synergie avec d’autres communes ou au sein de l’ACG.

Pour pimenter le tout, la concurrence débarquera en 2023 de la commune de Vernier, qui mettra en exploitation le «Concorde Espace Culture», qui créera un pôle de danse, musique, arts visuels et littérature à deux pas de Meyrin.

Pour terminer, une rénovation n’a pas de sens tant que les problèmes récurrents du TFM ne sont pas réglés. L’érosion continue des abonnements, le faible taux d’abonnés habitant la commune posent la question de l’adéquation de la programmation et des attentes du public.

En conclusion, la prudence doit guider nos choix. Le «non» à ce crédit s’impose le 29 novembre afin de prendre soin des finances de notre commune et de satisfaire les besoins essentiels des Meyrinois!