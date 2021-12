Concours d’architecture – Rénové, le Bâtiment d’art contemporain s’ouvrira sur la ville Fruit d’une collaboration entre Berlinois et Genevois, le projet lauréat parvient à préserver la valeur patrimoniale de l’édifice en lui insufflant de la modernité. Irène Languin

Une grande entrée principale sur la rue des Vieux-Grenadiers servira les trois institutions hébergées par le bâtiment. KUEHN-MALVEZZI-BOLOGNESEIMAGES

Les enjeux culturels et patrimoniaux de cette rénovation ont aiguisé les appétits. Pas moins de 46 dossiers ont été adressés à la Ville de Genève en vue de participer au concours d’architecture sous forme de mandats d’étude parallèles visant à transformer le Bâtiment d’art contemporain (BAC). Un an plus tard, le lauréat est connu: le projet «279991» des bureaux Kuehn Malvezzi Project de Berlin et CCHE Genève a emporté l’adhésion du collège d’experts au fil des diverses étapes du processus.

«Cette proposition offre un équilibre intelligent entre contenant et contenu.» Frédérique Perler et Sami Kanaan, ministres chargés des Constructions et de la Culture en Ville de Genève

«Cette proposition préserve l’identité du lieu tout en tenant compte des exigences actuelles en termes d’accueil des publics et de mises aux normes énergétiques et climatiques, se sont réjouis jeudi Frédérique Perler et Sami Kanaan, ministres chargés des Constructions et de la Culture en Ville. Il s’agit d’un équilibre intelligent entre contenant et contenu.» Afin de porter un regard pluridisciplinaire sur la rénovation, l’équipe d’architectes a œuvré en collaboration avec les bureaux INGPHI – Ingénieur civil et Tecnoservice Engineering - Ingénieur chauffage et ventilation.

Fleuron du patrimoine industriel

Situé au cœur du quartier de Plainpalais et implanté dans l’ancienne usine de la Société genevoise d’instruments de physique (SIP), le BAC est un fleuron du patrimoine industriel du milieu du XXe siècle. Acquis par la Municipalité en 1989, il abrite aujourd’hui le plus grand pôle d’art contemporain de Suisse. Des cinq institutions culturelles qu’il héberge, trois demeureront en ses murs après travaux: le Mamco (Musée d’art moderne et contemporain), le CAC (Centre d’art contemporain) et le CPG (Centre de photographie de Genève). Le FMAC (Fonds municipal d’art contemporain) déménagera au printemps 2022 au Carré vert, à la Jonction, et le Commun s’établira dans des locaux voisins au début de l’année prochaine.

Malgré son charme indéniable, l’édifice, vétuste, n’est aucunement adapté aux exigences d’un musée moderne, tant en matière de conservation des œuvres que d’accès et de convivialité. «Notre première ambition a consisté à offrir une ouverture sur la ville, explique Johannes Kuehn, du bureau Kuehn Malvezzi Project. Nous avons pensé un hall d’accueil à double hauteur au rez-de-chaussée afin de favoriser la visibilité de l’entrée, située désormais à la rue des Vieux-Grenadiers, et d’attirer les visiteurs.» Cet espace multifonctionnel, commun aux trois institutions, comprendra notamment la billetterie, une cafétéria, une librairie et un lieu d’exposition temporaire accessible gratuitement.

Pavillon sur le toit

Dans ce même esprit, le projet s’étend sur le toit; transformée en «nouveau lieu de rencontre» et rattachée à une salle polyvalente située juste en dessous, la 5e façade accueillera un pavillon où présenter des interventions artistiques. Dans les étages, les espaces d’exposition ont été libérés des interventions accumulées au cours du temps – le BAC étant inscrit à l’inventaire du patrimoine, son caractère industriel devait être conservé et seuls les ajouts récents ont été ôtés. À cette simplification s’ajoute un système de cimaises modulaire permettant une grande flexibilité pour les diverses scénographies, même celles à grand format.

L'entrée côté cour sera conservée. KUEHN-MALVEZZI-BOLOGNESEIMAGES Le hall de l'entrée principale sera situé à l'angle des rues des Vieux-Grenadiers et des Bains. KUEHN-MALVEZZI-BOLOGNESEIMAGES Le toit fonctionnera comme nouveau lieu de rencontre, relié à une salle polyvalente juste au-dessous. KUEHN-MALVEZZI-BOLOGNESEIMAGES

L’accent a également été mis sur les aspects énergétiques et environnementaux. Les nombreux carreaux des hautes fenêtres bénéficieront d’un double vitrage en verre ancien et les murs intérieurs seront recouverts d’un isolant. S’agissant de la température et de l’humidité, un dispositif de ventilation intégré aux plafonds garantira un climat stable, enfin compatible avec les normes muséales internationales.

Le chantier de rénovation du BAC est chiffré à près de 40 millions de francs, crédits d’études compris. Un partenariat public-privé prévoit une prise en charge paritaire du montant global. Après une demande de crédit d’étude complémentaire qui sera déposée en 2022 auprès du Conseil municipal, celle du crédit de réalisation devrait arriver à l’ordre du jour du Délibératif un ou deux ans plus tard. Une fois l’autorisation de construire délivrée, les travaux devraient durer deux à trois ans, pour une ouverture à l’horizon 2026-2027. Les trois institutions hôtes de l’édifice devraient proposer une programmation nomade le temps des travaux, selon des modalités restant à convenir.

