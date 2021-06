Haute École d’art et de design - Rénové, le 3e bâtiment du campus de la HEAD s’ouvre aux arts visuels et au cinéma

Les diplômés offrent un Grand Tour Afficher plus

À emprise spatiale plus large, proposition plus ambitieuse: le traditionnel Grand Tour proposé en fin d’année par les étudiants diplômés de bachelor et master en arts visuels s’étoffe pour cette 4e édition. Durant les «Jours bleus», le public découvrira œuvres, installations et performances au sein du bâtiment A, comme dans les locaux des boulevards Helvétique et James Fazy. «L’idée est de faire exposition, en mélangeant travaux, options et degrés», précise Charlotte Laubard, responsable de la filière. D’autres événements s’y ajoutent, tels «Dancing Geneva», une pièce chorégraphique d’Alexandra Bachzetsis, ou «Tourner la page», un atelier autour du papier. Le département Cinéma présentera des films en plein air et quelques projets pédagogiques, dont une réalisation conçue durant un séjour au Mexique avec le metteur en scène Carlos Reygadas. Ce Grand Tour donne aux alumni une visibilité grandissante en terres alémaniques, puisque la HEAD collabore avec des institutions muséales pour exposer le travail de diplômés outre-Sarine, à travers les prix HEAD-Galerie et News Heads. ILA