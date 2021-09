Commerce – Rénové, Balexert célèbre ses 50 ans «sereinement» Malgré la concurrence des achats en ligne, le centre commercial de Vernier se voit comme un ciment social. Marianne Grosjean

Le centre commercial de Balexert fête son cinquantième anniversaire. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Pour ses 50 ans, Balexert a mis le paquet. Sa rénovation a coûté quelque 60 millions de francs, et le résultat – un toit ajustable, des sols en marbre blanc et noir, une signalétique épurée – est esthétiquement réussi. La grande place centrale fait la fierté du directeur, Ivan Haralambof. «Si on voulait à tout prix faire du chiffre, on aurait occupé l’espace en louant des petits stands ou des nail bar, comme dans des centres anglais ou français. Mais à Balexert, on a la chance de ne pas devoir le faire. On peut donc proposer cet espace vide à nos clients pour les différentes activités organisées, comme le prochain concert de L.E.J.» Pour l’heure, la place accueille une exposition photo liée à l’historique du centre commercial et la reproduction du château de Bel-Essert, à l’origine du nom de Balexert.