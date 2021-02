La culture en temps de Covid-19 – Rénovation, auscultation, publication, numérisation: ce que font les musées genevois fermés Privés de visiteurs par la pandémie, les cabinets de curiosités qui abritent notre patrimoine ont continué de bourdonner de mille activités. Nous sommes allés visiter les coulisses de dix d’entre eux, à retrouver dans notre dossier. Pascale Zimmermann Corpataux

Contraints de refuser les visiteurs, tous les musées genevois ont reformulé leur agenda et leur cahier des charges pour cette année 2020-2021. Chacun a mené de front plusieurs projets, de l’étude de la peinture française du XIXe siècle à la rénovation des bâtiments.

Toiles sous la loupe au Musée d’art et d’histoire

Le Musée d’art et d’histoire tente, entre autres, de documenter 260 tableaux et d’éditer un catalogue du fonds de peinture française du XIX e siècle. PATRICK GROB

Le MAH fourmille de projets scientifiques en ces temps de fermeture. Parmi eux, l’étude du fonds de peinture française du XIXe siècle, qui met à l’œuvre des doctorants et des étudiants en histoire de l’art de l’UNIGE. Mission: documenter 260 tableaux et collaborer avec l’atelier de restauration du MAH, afin d’éditer un catalogue raisonné des œuvres et présenter les plus remarquables au public.