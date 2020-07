Pourquoi l’ancien directeur général du CHUV, après une longue carrière fructueuse, accepte de mettre les mains dans ce cambouis? Qu’est-ce qui vous a pris?

J’ai d’abord été sollicité ce printemps comme appui, un peu comme un consultant. Puis, lorsque le directeur général Pascal Rubin a démissionné, le Conseil d’établissement m’a demandé de reprendre le poste. Pour lui, il était impossible de trouver quelqu’un au pied levé. De mon côté, j’ai dirigé le CHUV pendant onze ans et fait bien d’autres choses avant. J’ai une famille que j’adore, au moins 300 livres à lire et autant de films à voir. J’ai hésité, mais pas longtemps. J’habite Saint-Légier, j’ai débuté ma carrière à Monthey, je suis attaché à cette région. Et je suis aussi un homme de service public. La situation difficile de l’hôpital me touche. J’ai donc accepté de bon cœur.