Précarité menstruelle – Renens offre vingt francs pour des protections hygiéniques réutilisables Des bons pour permettre aux femmes de se payer des protections intimes moins dangereuses pour la santé et plus durables, c’est ce que propose Renens. Une première en Suisse romande.

Des protections hygiéniques gratuites sont actuellement distribuées dans certaines écoles vaudoises, dans le cadre d’un projet pilote (photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Pour lutter contre la précarité menstruelle, la ville de Renens a inséré un bon d’une valeur de vingt francs dans son journal communal Carrefour Info, distribué dès mercredi. Ce bon pourra être utilisé dans la boutique Rañute pour l’achat de produits menstruels réutilisables. Une démarche sociale et durable.

Les protections réutilisables rencontrent de plus en plus d’adeptes. Moins onéreuses sur la durée, elles permettent de réduire l’exposition des utilisatrices aux substances indésirables et de diminuer les déchets non recyclables, explique mercredi la ville.

Féminisme au quotidien Mettre les règles en vitrine pour changer les mentalités Abo Précarité menstruelle Les protections gratuites testées dans sept écoles Un budget de 15’000 francs a été alloué à cette «opération pionnière» en Suisse romande, indique un communiqué. Cette subvention sera reconduite en 2022. Le bon est à faire valoir dans la boutique menstruelle Rañute, installée à Renens depuis décembre 2020. L’entreprise propose une large gamme de produits alternatifs et écologiques, mais aussi des ateliers et des séances d’information. Avec l’aide de la commune, un collectif a déjà installé dans l’espace public, devant le magasin, un distributeur de protections hygiéniques. Le canton, pour sa part, a mis sur pied un projet pilote de distribution gratuite de protections hygiéniques dans plusieurs écoles, notamment le gymnase de Renens.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.