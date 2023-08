Football – René Weiler: «Pour Servette, il faut jouer avec les émotions» L’entraîneur grenat attend de son équipe qu’elle profite du stade plein contre les Rangers mardi. Et il pourra compter sur le retour dans le groupe de Stevanovic. Valentin Schnorhk Genève

René Weiler: «L’objectif est toujours de chercher à marquer, mais il faudra en même temps bien défendre.» Bastien Gallay/GALLAYPHOTO

La pression monte. Le Stade de Genève se pare d’un tifo. Lundi matin, les Servettiens ont tâté pour une dernière fois la pelouse, avant ce mardi (20h30) pour le match retour contre les Rangers, au 3e tour qualificatif de la Ligue des champions. Et au milieu du groupe grenat qui a pris part au court entraînement de veille de match, une bonne nouvelle: la présence de Miroslav Stevanovic.

«C’était son premier entraînement avec le groupe ce matin, a confirmé René Weiler. Il n’est pas encore prêt pour jouer 90 minutes, mais il sera dans le groupe à disposition mardi.» Servette ne peut pas cracher sur ce retour, comme sur celui d’Enzo Crivelli, qui était suspendu lors de la défaite 2-1 de l’aller. Seule absence supplémentaire, celle de David Douline, qui avait écopé d’un carton rouge à Ibrox.

«L’intensité que l’on met favorise les duels, il faut jouer dur.» René Weiler, à propos des cartons rouges des deux derniers matches européens

Pour espérer affronter le PSV Eindhoven (vainqueur 4-1 de Sturm Graz à l’aller) en barrages, les Grenat devront l’emporter. Une chose est certaine: ils seront accompagnés par un stade plein à craquer. «Il faut jouer avec les émotions, que tout le monde donne le maximum pour répondre présent: nous, comme le public.» Pour Enzo Crivelli, «il n’y a pas de pression supplémentaire. Nous sommes prêts à ça, et je pense que c’est normal d’avoir près de 30’000 personnes pour un match de Coupe d’Europe, même si nous sommes à Genève.»

L’ambiance devra aussi contribuer à l’énergie sur le terrain. Dans les limites: contrairement aux deux derniers matches européens, Servette serait bien inspiré de terminer la rencontre à onze. Même si Weiler refuse d’y voir un problème de discipline: «J’ai des joueurs qui sont disciplinés, assure le technicien. Mais l’intensité que l’on met favorise les duels, il faut jouer dur. Et bien sûr que le but est de terminer à onze.»

L’autre objectif, ce sera de résister à la pression, et forcément de marquer. «Nous devrons bien entrer dans le match, acquiesce Weiler. L’objectif est toujours de chercher à marquer, mais il faudra en même temps bien défendre. Parce que si on prend un but, cela compliquera beaucoup de choses. Nous devrons être prêts et attentifs. Et donner le maximum.» Histoire au moins de créer les conditions de l’exploit.

