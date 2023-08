Football – René Weiler, des choix en question En alignant un onze presque type et en sortant de manière précipitée Kutesa, puis Touati, l’entraîneur servettien a surpris lors du nul 1-1 contre Saint-Gall samedi. Il s’explique. Valentin Schnorhk Genève

René Weiler se lamente: son Servette n’a pas perdu contre Saint-Gall, mais ses choix ont interrogé. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

«Nous n’avons pas perdu.» René Weiler et Servette trouvent des sources de satisfaction où ils peuvent les trouver en ce moment. Une fois de plus, les Grenat n’ont non plus pas gagné, avec ce match nul 1-1 contre Saint-Gall. Mais vu la domination des Brodeurs, les Genevois s’en sont bien tirés. Et c’est une des rares raisons d’être en confiance en vue de la réception des Rangers mardi, pour le match retour du 3e tour préliminaire de Ligue des champions, après la défaite 2-1 de l’aller.

«Nous avons ressenti la fatigue ce soir, a poursuivi l’entraîneur servettien. Ce n’est pas facile de jouer trois jours après Glasgow, surtout face à une équipe comme Saint-Gall qui met de l’intensité.» Sauf que voilà, peut-être que cette fatigue était évitable. Cela ouvre un champ de questionnements large après cette rencontre de samedi: René Weiler a-t-il fait les bons choix? Dans sa composition de départ, et dans ses changements.

8 titulaires reconduits

Sur le onze aligné, d’abord, avec tout de même huit joueurs titulaires qui étaient déjà sur la pelouse d’Ibrox au coup d’envoi mercredi (Mall, Vouilloz, Rouiller, Séverin, Guillemenot, Cognat, Kutesa et Bedia). «Certaines équipes tournent trop, rétorque Weiler. Servette n’a pas encore la possibilité de changer complètement son onze. Là, nous avons fait trois changements, parce qu’il fallait aussi respecter les automatismes. C’est quelque chose qui ressort aussi des échanges que j’ai avec les joueurs.»

«Je ne voulais pas terminer une nouvelle fois à dix» René Weiler, au sujet de la sortie de Kutesa

Sur les changements, ensuite, il y a plus de questionnements. Dereck Kutesa est sorti à la 38e minute, remplacé par David Douline. Il n’était pas blessé. Mais l’ailier genevois avait été averti plus tôt dans le match. «Et je ne voulais pas terminer une nouvelle fois à dix, relève l’entraîneur. Je sentais que Saint-Gall essayait de le provoquer, sachant que c’est un joueur qui joue aussi avec de l’intensité. C’était de la précaution avant tout.»

Touati ne défendait pas

Plus surprenant encore, la décision de sortir Hussayn Touati seulement quinze minutes après l’avoir fait entrer en jeu, pour le remplacer par Samba Lélé Diba. Explication du technicien servettien: «Il a fait de bonnes actions offensives, mais il n’a pas aidé défensivement comme il faut aider. Ce n’est pas quelque chose que je fais souvent généralement, je ne veux pas gêner les joueurs. Mais à la fin, je veux quand même essayer de conserver un résultat et de gagner des points.»

Alors Servette a terminé le match avec plus de densité défensive théorique, avec Lélé Diba, Douline et Ondoua au milieu, en plus de Cognat. «Saint-Gall a joué avec beaucoup de vitesse, je devais trouver des joueurs qui puissent contenir les adversaires, justifie Weiler. Et j’ai donc choisi de faire entrer des joueurs plus costauds.» Reste que cela a échoué, puisque Vallci a pu égaliser moins de dix minutes plus tard. Mais, au moins, Servette n’a pas perdu. Mardi, contre les Rangers, pour rêver à une qualification pour les barrages, il faudra gagner.

