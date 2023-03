De Morges à Mézières – René Morax, pionnier d’un théâtre populaire romand Le Morgien, fondateur du Théâtre du Jorat, est né il y a 150 ans. Plusieurs événements rendent hommage à l’auteur des «Quatre doigts et le pouce». Natacha Rossel

René Morax chez lui, à Morges. DR

Des spectacles accessibles à toutes et tous, délestés des apparats pompeux, dénués de tout mercantilisme. Des œuvres teintées de réalisme, jouées sans emphase ni snobisme. Des histoires où l’on se retrouve et l’on se découvre. Bref, un théâtre populaire. Au tournant du siècle dernier, René Morax fut l’artisan d’une vision renouvelée de l’art dramatique, dans le sillage de la révolution scénique initiée par Émile Zola et André Antoine. En clair: sus au théâtre bourgeois!