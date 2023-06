Carouge – René Fracheboud a vendu son restaurant Le Dix Vins Kevin Veronese, ancien chef de la Maison Rouge à Carouge, reprend le bistrot et va ajouter aux plats signatures du lieu les siens. Alain Giroud

René Fracheboud, qui a fait du Dix Vins une adresse incontournable à Carouge, rend son tablier. DR

René Fracheboud, cuisinier emblématique de Carouge, a vendu le Dix Vins, une des plus belles tables bistrotières de la Cité sarde. Il quittera l’établissement le 31 août prochain et en remettra les clefs à Kevin Veronese, ancien chef de la Maison Rouge, et à son épouse Morgane.