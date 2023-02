Hockey sur glace – René Fasel aurait obtenu la nationalité russe À en croire l’agence de presse Interfax, l’ancien président fribourgeois de la Fédération internationale est désormais un citoyen russe et a investi dans une société proche de Vladimir Poutine.

René Fasel (à gauche) pose au côté de Vladimir Poutine en mai 2021. AFP

Voilà une nouvelle qui ne manquera pas de raviver la polémique autour de René Fasel et ses rapports avec la mère patrie. Le Fribourgeois – qui a fêté ses 73 ans le 6 février – aurait reçu la nationalité russe, d’après l’agence de presse Interfax.

La même source affirme par ailleurs qu’il serait entré à hauteur de 54% dans le capital d’Alma Holding, une entreprise de production de… pommes. Les 46% restants sont détenus par le groupe Volga, propriété de l’homme d’affaires Gennady Timchenko, qui n’est ni plus ni moins qu’un proche de Vladimir Poutine. Curieux, pour ne pas dire préoccupant.

À la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) de 1994 à 2021, René Fasel a régulièrement été pointé du doigt pour ses accointances assumées avec la Russie et son président. Il y a un an, celui qui a été honoré par Fribourg-Gottéron avait déploré la décision du comité exécutif de l’IIHF d’exclure la Russie et la Biélorussie de toutes ses compétitions en réponse à l’invasion de l’Ukraine. «C’est la première fois dans l’histoire que l’IIHF exclut deux pays. Je ne comprends pas», avait-il pesté dans les colonnes de «La Liberté», ajoutant: «Ça n’est jamais arrivé dans l’histoire. Même aux pires moments de la guerre froide et d’autres conflits aussi sérieux, il y a eu des matches avec les États-Unis, le Canada et la Russie. Là, cela devient l’hystérie.»

René Fasel s’affiche complice avec Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, en janvier 2021. AFP

Peu de temps après cette sortie, René Fasel, resté président d’honneur à vie de l’instance faîtière du hockey, a fait l’objet de l’ouverture d’une enquête pour une éventuelle violation des règles d’intégrité de l’IIHF. Pour l’heure, les conclusions n’ont pas été rendues. Entre-temps, l’ancien dentiste est devenu conseiller de la KHL, amorçant un nouveau rapprochement avec les anciens pays soviétiques.

BCH

