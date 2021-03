Conférences en série – Rendre la ville cyclable? Comment les modèles du Nord peuvent nous inspirer L’Observatoire du vélo et des mobilités actives de l’UNIL se penche sur les villes faites pour les cyclistes. Que copier? Cathy Macherel

A Odense, 50% des déplacements au centre-ville se font à vélo. Municipalité d’Odense

C’est le genre de ville qui fait rêver le cycliste au quotidien, celui qui prend son vélo pour se rendre au travail ou à l’école. Depuis quarante ans, la cité danoise d’Odense travaille à la promotion du vélo, et depuis un peu plus de dix ans, elle met les bouchées doubles pour adapter ses infrastructures à ce moyen de transport, n’hésitant pas à opérer des transformations majeures. Cette ville de 200’000 habitants apparaît aujourd’hui comme un laboratoire à ciel ouvert de la mobilité douce, très intéressant à suivre. Début mars, Odense était à l’honneur pour inaugurer une série de conférences sur les villes cyclables européennes qu’organise l’Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives de l’Université de Lausanne (Ouvema). Vienne, Berne et Strasbourg seront aussi au rendez-vous.