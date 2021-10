Lettre du jour – Rendre hommage autrement Opinion Courrier des lecteurs

L’écrivain Albert Cohen. KEYSTONE

Genève, 20 octobre

Rendre hommage aux artistes, écrivains ou musiciens qui sont passés par Genève ou y ont séjourné, enrichissant, de leur présence et leurs œuvres, notre patrimoine culturel, ne doit pas nécessairement passer par le conformisme, amnésique la plupart du temps, de la plaque émaillée sur la façade d’un immeuble, du nom donné à une venelle résiduelle, voire dans les meilleurs des cas, du buste au jardin des Bastions…

La preuve en est l’émouvant «Albert Cohen, un parcours genevois», déroulé les 16 et 17 octobre derniers, à l’occasion du 40e anniversaire de la mort de l’auteur de «Belle du Seigneur», par un collectif de jeunes passionnés, autour de Bruno Racalbuto.

Il s’agissait, par le biais d’un documentaire de William Karel et Glenio Bonder de 1995, suivi d’un débat et, le lendemain, d’une déambulation à travers Genève, de retrouver les moments et les lieux en lien avec la biographie et les écrits de Cohen, notamment à travers les quelque 300 occurrences relatives à Genève dans l’ensemble de son œuvre.

Il faut saluer l’originalité de cette démarche car elle ne s’est pas contentée d’évoquer l’écrivain, mais de le faire véritablement revivre en matérialisant sa mémoire au moyen d’une invite pédagogique dans laquelle tous pouvaient se retrouver, les connaisseurs comme les profanes et, dans une pirouette humoristique qui n’aurait pas déplu à Cohen, en faisant mentir cette phrase du Livre de ma mère: «Les souvenirs, cette terrible vie

qui n’est pas de la vie…»

Bernard Zumthor

