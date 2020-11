Suisse – Rendez-vous virtuel de Simonetta Sommaruga avec les jeunes Le coronavirus ayant empêché la tenue de la session des jeunes sous son format traditionnel à Berne, la présidente de la Confédération a répondu aux questions des citoyens en ligne samedi.

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a répondu à des questions lors de la session de jeunes en ligne samedi. Keystone

La session des jeunes n’a pas pu se tenir normalement cette année à Berne en raison du coronavirus. Mais une alternative en ligne a été organisée samedi, en présence notamment de la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga.

La présidente de la Confédération s’est livrée au jeu des questions et des réponses sur une plateforme en ligne samedi en début d’après-midi. Les questions sur le climat, l’impact de la pandémie et la participation des jeunes à la vie politique ont été les plus nombreuses.

Formation citoyenne

Simonetta Sommaruga a insisté sur le fait que de nombreuses organisations en Suisse permettent aux jeunes de participer à la vie politique. La présidente de la Confédération compte sur eux sur des sujets comme l’environnement, les transports ou la protection des données pour éviter que seule la vision des plus de 50 ans s’exprime, compte tenu du fait que ces derniers votent plus souvent.

La ministre de l’environnement et des transports leur a ensuite retourné la question: que faudrait-il pour que les jeunes s’engagent davantage? Une des jeunes femmes participant à l’échange a plaidé pour une meilleure formation citoyenne à l’école, préambule à l’engagement politique.

Chaque année depuis 1991, la session fédérale des jeunes invite 200 jeunes suisses à discuter pendant quatre jours avec leurs pairs de questions politiques au sein du Parlement.

ATS/NXP