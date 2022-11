J’ignore si les participants du G20 qui vient de se dérouler à Bali ont pu prendre le temps, entre deux séances de travail, de se plonger dans l’histoire de l’Indonésie, pays hôte du sommet. Si oui, j’espère qu’ils auront eu entre les mains «Revolusi, l’Indonésie et la naissance du monde moderne», le récent ouvrage de l’historien belge David Van Reybrouck.

Ayant travaillé pour le CICR en Indonésie et au Timor-Oriental voici de nombreuses lunes, j’ai découvert dans ce livre un éclairage inédit et décapant sur le plus grand archipel du monde. Avec ses milliers d’îles où cohabite une multitude de groupes ethniques, et malgré des secousses politiques souvent très violentes, l’archipel indonésien tient bon en tant qu’État depuis son indépendance pionnière proclamée par Soekarno à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cet ensemble disparate s’est illustré par son dynamisme diplomatique en pleine guerre froide, notamment lors de la mythique Conférence afro-asiatique de Bandung sur l’île de Java en 1955, qui donna naissance au Mouvement des non-alignés, en présence de Nasser, Nehru et Zhou Enlai, mais sans les Occidentaux. Dans la foulée, les représentants du «Tiers-Monde» impulsèrent un modèle de décolonisation accéléré.

Lors du récent sommet du G20 réuni à Bali, la guerre en Ukraine s’est taillé la part du lion d’un ordre du jour initialement centré sur la santé mondiale et la transition énergétique. De fait, la rencontre bilatérale entre Joe Biden et Xi Jinping ainsi que la condamnation de l’agression russe en termes forts ont dominé la réunion. La chute d’un missile sur le territoire polonais a fait monter la tension d’un cran, contraignant les chefs d’État à une nuit blanche de palabres.

Reste à savoir ce que l’on retiendra de ce sommet… Pour les Balinais, le seul fait que ce sommet encadré par des milliers de militaires ait pu se tenir sans incidents est un signal positif pour relancer le tourisme affecté par le Covid-19 et le monstrueux attentat de Kuta Beach en 2002.

Vaguement rassuré, je me suis replongé dans «Revolusi» et au fil des pages, des souvenirs personnels ont refait surface: l’odeur âcre des cigarettes au clou de girofle; l’univers mystérieux du wayang, ce théâtre d’ombres propice à la critique masquée des problèmes politiques; la pulsation moite de cette incroyable cité de Jakarta, poumon de Java, creuset de la diplomatie et de ses intrigues, capitale du plus grand pays musulman du monde…

J’ai soudain réalisé que les jours de Jakarta étaient comptés, car la ville s’enfonce inexorablement au-dessous du niveau de la mer et les tremblements de terre y sont fréquents, à l’instar de celui d’hier. Une nouvelle capitale est actuellement en construction sur l’île de Bornéo et devrait prendre le relais de Jakarta en 2024. Son nom? Nusantara. Sa signification, je vous la donne en mille: «Archipel». Tout simplement.

