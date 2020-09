Locarno – Rencontre internationale avant l’ouverture du Ceneri Simonetta Sommaruga doit se rendre au portail nord du tunnel de base du Ceneri en compagnie de délégations d’Allemagne, Autriche, Italie et de l’Union européenne.

Dans le tunnel de base du Ceneri. KEYSTONE

La veille de l’ouverture du tunnel de base du Ceneri, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga rencontre jeudi des délégations d’Allemagne, Autriche, Italie et de l’Union européenne à Locarno. Au menu des discussions, le fret ferroviaire transalpin et une politique des transports respectueuse de l’environnement.

Une visite est prévue dans l’après-midi au portail nord du tunnel de base du Ceneri à Camorino (TI), selon le programme annoncé par l’Office fédéral des transports (OFT).

Ce tunnel représente l’achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). La ligne de plaine à travers les Alpes constitue la pièce maîtresse du corridor européen de fret Rotterdam-Gênes. Elle sert à transférer des marchandises de la route au rail, ce qui renforce la protection des Alpes et la politique suisse de transfert, rappelle l’OFT.

L’inauguration officielle avec coupure du ruban aura lieu vendredi. Initialement, 650 personnes avaient été invitées. Toutefois, en raison du Covid, la cérémonie se tiendra dans un cadre beaucoup plus modeste. La présidente Simonetta Sommaruga, le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le président du Conseil d’État du Tessin Norman Gobbi y représenteront les autorités. Dieter Schwank, CEO du constructeur de tunnels ATG, et Vincent Ducrot, CEO de l’exploitant du tunnel CFF, seront également présents.

ATS/NXP