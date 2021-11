Au-delà du drame de Calais – Rencontre avec ceux qui portent sur eux tous leurs habits

On a beau le savoir, il est difficile d’imaginer le dénuement des migrants de Calais. Reportage, quelques jours seulement avant le drame des 27 noyés.

Au bord du camp Old Lidl, la Municipalité vient de creuser un fossé pour empêcher les associations d’apporter de la nourriture comme elles le faisaient jusque-là. Tout est fait pour obliger les migrants à se déplacer en permanence et les empêcher de s’installer.

Un signe ne trompe pas à l’approche de Calais, ce sont les barrières, pas forcément très hautes mais qui dessinent des no man’s land le long des routes et des voies de chemin de fer, jusqu’à devenir un dense réseau à proximité du tunnel sous la Manche. Calais se protège, Calais se clôture.

Malgré cela, 25’000 personnes ont réussi à traverser la Manche cette année, déclenchant une ambiance de crise internationale. «C’est déjà beaucoup plus que l’an passé, et on n’est pas à la fin de l’année», reconnaît Pierre Roques, coordinateur de L’Auberge des Migrants. De là à parler d’invasion, il n’y a qu’un pas: 25’000 migrants au Royaume-Uni, cela correspond à 3250 requérants en Suisse. L’an passé, année calme, il y en a eu 11’000.