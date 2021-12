Les tribulations d’un musicien voyageur – Renaud Capuçon, le roi du violon est chez lui partout Un documentaire de la RTS le suit à la trace à travers l’Europe. À voir jeudi 16 décembre. Matthieu Chenal

Le 8 mai 2021, présentation du programme 2021-22 de l’OCL par Renaud Capuçon, nouveau directeur artistique. Odile Meylan

La RTS diffuse jeudi soir un nouveau documentaire: «Renaud Capuçon, le violon sans frontières». Les réalisateurs Andy Sommer et Romain Girard prennent le pari de suivre Renaud Capuçon dans ses innombrables tribulations. Coller à l’ubiquité incessante du violoniste français, sur scène, en tournée, en coulisses ou chez lui dans sa propriété d’Eyguières permet de mieux comprendre sa motivation, son énergie.

«Je m’organise toujours pour passer le plus de temps possible à faire de la musique.» Renaud Capuçon, violoniste

De Lecce à Hambourg, de Salzbourg à Londres, de La Roque à Paris, mais aussi à Sarcelles et aux prisons de la plaine de l’Orbe, Renaud Capuçon partage sa passion, transmet son enthousiasme et planifie minutieusement son emploi du temps. Le Savoyard livre au passage sa recette: «Je m’organise toujours pour passer le plus de temps possible à faire de la musique.»

La vie en grand

Ses amis musiciens (Gérard Caussé, Martha Argerich, Beatrice Rana, François-Xavier Roth, Lahav Shani…), son producteur, son épouse Laurence Ferrari, sa sœur (mais pas son frère) ou encore Fabrice Luchini témoignent du talent, de la personnalité rayonnante, de l’appétit musical du violoniste. Daniel Barenboim voit juste quand il note: «Renaud a une grande facilité pour la vie.»

Soliste demandé de partout, chambriste infatigable, professeur inspirant à la Haute École de musique de Lausanne, à l’Académie Menuhin ou lors de master class, directeur artistique de festivals à Aix-en-Provence et à Gstaad, et, tout récemment, chef d’orchestre à la tête de l’OCL qu’il compare à un saut dans le vide, Renaud Capuçon jongle avec les casquettes savamment imbriquées. Avec même quelques indices sur le père de famille attentionné (par téléphone).

On découvrira même avec surprise quelques menus défauts! Seul regret: le format choisi ne laisse guère de place à la musique seule et au lâcher prise. Pour y remédier, il suffit d’aller l’écouter. Et pourquoi pas, comme le suggère Martha Argerich, en buvant un cappuccino. Un cappuccino? «Ben oui, je sais pas… cappuccino parce que Capuçon!»

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.