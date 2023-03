Football – Renato Steffen: «Je sais que je ne suis pas un des meilleurs» Auteur d’un triplé contre la Biélorussie (5-0) samedi, l’ailier de l’équipe de Suisse pouvait profiter du moment. Sans se prendre pour un autre. Valentin Schnorhk - Novi Sad (Serbie)

Renato Steffen a inscrit un triplé samedi. AFP

La nuit est tombée depuis longtemps sur Novi Sad et Renato Steffen se balade avec le ballon de match dans les mains. Il a marqué un triplé en première mi-temps lors du succès 5-0 de l’équipe de Suisse contre la Biélorussie, alors il s’est arrogé le droit de le garder. Son projet: il le fera signer par l’ensemble de la sélection et le ramènera à son fils. En attendant, il savoure le moment.

Renato Steffen, connaissez-vous le nom de Josef Hugi (réd: l’auteur du dernier triplé parfait en équipe de Suisse en 1960)?

J’ai entendu son nom pour la première fois tout à l’heure. C’est incroyable de se dire que c’était en 1960. C’est un bel honneur. Mais le football va si vite que je vais simplement profiter du moment, tout en espérant pouvoir aider à nouveau l’équipe mardi contre Israël.

À quel point êtes-vous reconnaissant envers Murat Yakin?

Très reconnaissant. Je suis un joueur qui a besoin qu’on lui témoigne de la confiance. Je sais que je ne suis pas un des meilleurs joueurs de l’équipe de Suisse. Mais je suis un joueur fiable, qui se bat, qui donne tout pour l’équipe. Aussi longtemps que je peux, je veux aider l’équipe et j’en suis toujours très fier.

Comment avez-vous vécu ce match à huis clos, ainsi que ce déplacement en Serbie?

Le football sans supporters est dommageable. L’ambiance manque, le voyage s’est passé sans aucun problème, nous avons pu nous concentrer sur le match. Mais c’est clair que c’est différent si on entend les supporters. Au final, avec la victoire, c’est une bonne soirée.

«Je n’aurai pas de problème à m’asseoir sur le banc mardi» Renato Steffen

Avec ce triplé, pouvez-vous désormais exiger plus de choses en équipe de Suisse?

Non, je ne suis jamais quelqu’un qui exige quelque chose. Je n’aurai pas de problème à m’asseoir sur le banc mardi. Il y a dans l’équipe des bons jeunes qui veulent jouer ici. Mais quoi qu’il en soit, je me donnerai à fond, en restant moi-même. Et j’espère tout de même jouer mardi.



Avez-vous marqué trois buts, parce que le plan était pensé pour vous?



Nous voulions passer par les côtés. Sans doute que je n’ai pas marqué les buts les plus durs qui soient, mais je suis content de les avoir mis. Même si on peut bien sûr toujours faire un bon match sans marquer. Et puis même là, j’ai marqué, mais je ne suis pas content de tout ce que j’ai fait. J’ai aussi fait de mauvaises choses. Il va falloir analyser, être aussi critique envers moi-même et faire mieux mardi.

