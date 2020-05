Des élus sur le départ (4/4) – Rémy Pagani ne va pas raccrocher les gants Trois mandats en Ville de Genève n’ont pas émoussé sa combativité. S’il quitte son poste, le magistrat d’Ensemble à Gauche compte bien poursuivre longtemps en politique. Christian Bernet

Le 10, rue de la Cité-de-la-Corderie, aux Grottes. Rémy Pagani indique le panneau de consommation d’énergie de ce bâtiment du XIXe siècle rénové et devenu 100% renouvelable grâce à des sondes géothermiques et des panneaux solaires. Laurent Guiraud/ Tamedia

Fini, Rémy Pagani? Après avoir reçu coup sur coup ces derniers mois, on ne donnerait pas cher de sa peau. À l’issue de treize années passées à l’Exécutif de la Ville de Genève, le magistrat quitte son poste groggy. Sa mise en prévention pour ses notes de frais, l’enquête disciplinaire ouverte par le gouvernement cantonal sur sa fondation pour les migrants, il n’a pas digéré. Et si ces poursuites n’ont rien donné, l’homme veut sa revanche. «Je suis encore député et dans trois ans, je me représente au Grand Conseil. Ainsi, le corps électoral pourra me rendre justice face aux attaques indignes que j’ai subies.»