23 septembre 2022, lancement de l’initiative «Oui au libre choix des parents!» De gauche à droite: Cédric Pilatti, président de l’UDC Bernex, Céline Amaudruz, conseillère nationale et présidente de l’UDC Genève, et Vincent Schaller, conseiller municipal en ville de Genève et président du comité d’initiative.

LUCIEN FORTUNATI