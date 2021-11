Aménagement du futur parc – Remplacer les halles TPG de la Jonction par des arbres, c’est mal parti Le fruit de la consultation a été présenté au public. Le démontage de la structure nécessiterait de dépolluer les lieux, ce qui coûterait cher. Théo Allegrezza

Les halles TPG resteront en place. MAGALI GIRARDIN

C’est un moment important dans le processus menant à l’aménagement du parc de la pointe de la Jonction. Lundi soir, les représentants d’une équipe pluridisciplinaire – un architecte, une architecte paysagiste, un acousticien et un ingénieur hydraulique notamment – ont présenté, devant une soixantaine d’habitants et d’usagers, l’image directrice du futur site, espéré pour 2025. Ces grands principes résultent d’une large consultation ayant eu lieu entre le printemps et l’été. «On est loin d’avoir un projet défini et entièrement dessiné», avertit l’architecte Leopold Banchini, aux côtés de la maire de Genève, Frédérique Perler.