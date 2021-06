Procédure pénale – Remous judiciaires autour de l’arrestation de Simon Brandt L’élu avait dénoncé le procureur général au Conseil supérieur de la magistrature, qui a classé la plainte. Une décision critiquée. Chloé Dethurens

Le PLR genevois Simon Brandt lors d'un interview à la Tribune de Genève (archives). ENRICO GASTALDELLO

L’arrestation tonitruante de Simon Brandt, ex-député PLR au Grand Conseil et conseiller municipal en Ville de Genève, n’en finit pas de faire des vagues, même au sein de la justice. En plus d’une plainte contre le policier responsable de son interpellation musclée du 13 décembre 2019, l’élu a dénoncé le procureur général auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour abus de pouvoir. Or, l’organe de surveillance des magistrats a décidé de classer sa plainte. Selon lui, aucun manquement n’a été relevé. Une décision critiquée.

