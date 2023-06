Cyclisme – Remco Evenepoel participera au Tour de Suisse Le champion du monde belge, qui avait dû quitter le Giro à cause du Covid, effectuera son retour lors du Tour de Suisse. Ce dernier commence le 11 juin.

Remco Evenepoel est champion du monde en titre. AFP

Remco Evenepoel, contraint à l’abandon sur le Tour d’Italie, à la suite d’un test positif au Covid-19, le 14 mai, effectuera son retour à la compétition sur le Tour de Suisse du 11 au 18 juin, a annoncé le champion du monde vendredi.

«Reprendre en Suisse est le départ parfait. Cela me permettra de retrouver une course qui me rappelle de chouettes choses», a indiqué le Belge dans un communiqué de la formation Soudal-Quick Step. La saison passée, Evenepoel avait remporté la 8e étape du Tour de Suisse, disputée contre-la-montre.

Six victoires cette saison

Après cette course à étapes et les championnats de Belgique, le natif de Schepdaal partira pour le Val di Fassa en Italie pour participer à un stage en équipe de deux semaines en vue de préparer la défense de son titre aux Mondiaux de Glasgow, début août.

Six fois victorieux cette saison, notamment de Liège-Bastogne-Liège, Evenepoel avait rapidement balayé l’idée de participer au Tour de France. Grand favori du Giro, il avait quitté la course, dimanche 14 mai, alors qu’il portait le maillot rose de leader.

Cet abandon «a été clairement un des coups d’arrêt les plus difficiles de ma jeune carrière», avait déclaré le Flamand de 23 ans, déplorant «la fin brutale de ce qui aurait pu être une belle histoire» après «six mois de préparation dans cet unique but, des sacrifices, de longues journées sous la pluie, loin de la maison».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.