Lettre du jour – Relire «Liberté» de Paul Eluard

Veigy-Foncenex, 26 août

Paul Éluard a écrit un magnifique poème de vingt et une strophes pour célébrer la liberté. Sans jamais définir ce qu’est la liberté. Mais c’était en 1942, en pleine guerre, et chacun pouvait sans peine trouver le sens de ce terme face à l’horreur nazie.

Aujourd’hui, des manifestants se rassemblent un peu partout pour brandir ce mot si riche de signification, et crier leur indignation face à la perspective de devoir se faire vacciner contre le Covid 19.

J’ai eu l’occasion à trois reprises de séjourner en Roumanie, du temps de la dictature de Ceausescu.

Logeant clandestinement chez des amis chrétiens, j’ai entrevu ce qu’est une dictature, les angoisses qu’elle provoque, la méfiance instillée partout au point qu’on se méfie même de ses proches, les irruptions de la police à six heures du matin pour fouiller l’appartement – on imagine le désarroi des enfants, les persécutions, les emprisonnements arbitraires.

Je suis retourné à Bucarest, peu de temps après la chute de Ceausescu, et j’ai vu la joie et la reconnaissance (mais aussi les larmes du deuil de nombreux martyrs) de cette population. Je me souviens de l’Hymne à la Joie de Beethoven, chanté par plus de quatre mille chrétiens rassemblés dans le Palais des Congrès du Parti communiste pour célébrer la liberté retrouvée. Dans ce contexte, la liberté chantée par Éluard prenait une valeur très concrète.

Alors quand je vois nos manifestants se réunir… librement, pour crier à la dictature et s’indigner de l’atteinte à leur liberté dans la perspective d’une vaccination obligatoire, je me désole sur la médiocrité de ce qu’ils mettent sous le terme liberté, et la candeur de ce qu’ils croient être une dictature. Alors, à mon tour de m’indigner de la très petite perception que ces personnes ont de la liberté. Elle est indivisible me rétorquera-t-on, et c’est vrai. Mais chacun est appelé à la vivre selon la compréhension qu’il a du sens de la vie, de sa responsabilité personnelle et du respect de la vie commune. Et j’en suis désolé, il y a des perceptions de ces valeurs qui me paraissent bien médiocres.

Jacques Blandenier

