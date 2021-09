Éditorial - Relançons l’économie! L’aéroport aussi?

TDG

Gilles Rufenacht préside la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIG), Davide De Filippo la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Les deux ont croisé le fer à la «Tribune de Genève» en commentant le discours de Fabienne Fischer sur ses projets en matière économique devant la Fédération genevoise des entreprises (FER). Un échange qui a permis de constater ce qui les rapproche (une économie qui fonctionne, innove et offre des emplois) et ce qui les divise (la répartition des fruits de la croissance à venir et la vision de l’avenir de l’aéroport).

Débat entre Gilles Rufenacht et Davide De Filippo Comment relancer l'économie? Syndicats et employeurs divisés Devant la FER, la conseillère d'État n'a pas fâché Gilles Rufenacht, mais ne l'a pas enthousiasmé non plus. Observateur externe de l'événement, Davide De Filippo attendait sans doute davantage de soutien de sa part pour les employés. Au-delà, il existe une certaine concordance de vues sur la nécessité d'accompagner l'économie genevoise dans sa transition vers le développement durable. Ce n'est pas rien, et relativement nouveau.

«Faut-il redémarrer sur les mêmes bases ou modifier profondément certains paramètres, quitte à prendre des risques importants?»

La divergence survient sur le cas concret du futur de notre plateforme aéroportuaire. «Est-ce si grave si on n’a pas 13 millions de passagers par an? S’il y a moins de congrès?» demande le président de la CGAS à Gilles Rufenacht. Réponse de ce dernier: «L’hôtellerie et l’aéroport sont des points forts de Genève, que je ne peux pas vous laisser abandonner.»

On ne saurait mieux résumer le dilemme que pose une relance économique, qui semble du reste se dessiner à Genève: faut-il redémarrer sur les mêmes bases ou modifier profondément certains paramètres, quitte à prendre des risques importants? Reconnaissons que la réponse est plus facile à donner pour un militant de la cause climatique que pour un patron qui se bat jour après jour pour la survie de son entreprise.

