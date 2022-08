Initiative populaire – Relancer le nucléaire? La réponse des opposants fuse Un comité veut lever l’interdiction de construire des centrales. Les réactions montrent que le débat s’annonce particulièrement vif au centre droit. Caroline Zuercher

La centrale nucléaire de Gösgen est exploitée depuis 1979. Il y a 5 ans, les Suisses ont décidé de ne pas construire de nouvelles installations. Keystone/Gaetan Bally

Alors qu’on craint de manquer de courant cet hiver, la bataille au sujet des centrales nucléaires reprend de plus belle. Comme l’annoncent «Le Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung», un comité comptant des élus bourgeois et des représentants de l’économie veut lever l’interdiction de construire de telles installations. Il s’apprête à lancer une initiative populaire en ce sens. En face, les réponses ont fusé ce dimanche.