Relance du quinquennat – Macron met en scène une rencontre inédite avec ses opposants Le huis clos avec les dirigeants de tous les partis sera-t-il un coup politique sans lendemain ou l’occasion d’un débat bienvenu sur le référendum? Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron espère relancer son quinquennat avec une rencontre d’un format sans précédent dans l’histoire de la V e République. Emmanuel DUNAND/AFP

Emmanuel Macron les appelle «les Rencontres de Saint-Denis» et il entend en faire une «initiative politique d’ampleur» pour relancer son quinquennat après la réforme des retraites et les émeutes du début de l’été. Mercredi, le président de la République et sa première ministre recevaient les onze dirigeants des partis représentés au parlement, ainsi que les présidents du Sénat, de l’Assemblée et du Conseil économique et social.