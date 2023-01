Casse à 40 millions – Relâchés, trois braqueurs ne viennent pas à leur procès Six hommes impliqués dans le braquage d’un fourgon blindé sur l’A1 ont été libérés par la justice française avant leur procès, qui devait s’ouvrir cette semaine. Trois d’entre eux sont en cavale. Benjamin Pillard

Retrouvé incendié à Divonne-les-Bains (F) en mai 2017, le fourgon avait été transporté sur le site d’une entreprise de démolition. MAXPPP/PHOTOPQR/LE DAUPHINÉ/CATHERINE MELLIER

Comme une fâcheuse impression de déjà-vu. La Cour d’assises de Lyon vient de renvoyer le procès de six des sept hommes qui avaient été arrêtés en flagrant délit un matin de mai 2017 en Haute-Savoie, peu après le braquage d’un fourgon de transport de fonds. Le véhicule blindé de la société Loomis Suisse avait été intercepté vers 3 h du matin sur l’A1, à la hauteur de Nyon (VD), par trois voitures puissantes dont certaines équipées de gyrophares. Encagoulés, arborant un brassard de la police et armés de fusils d’assaut, les individus avaient alors ligoté les deux convoyeurs, pris possession du fourgon et quitté l’autoroute pour franchir la frontière toute proche, entre La Rippe (VD) et Divonne (F). Une fois en France, ils avaient abandonné les deux hommes sur un chemin rural à proximité de leur fourgon, auquel ils ont mis le feu, ainsi qu’à un de leurs véhicules.