Commission des finances – Rejet du budget 2022: voici les conséquences pour Genève Une majorité de la Commission des finances rejette le budget du Conseil d’État. Les douzièmes provisoires pendent au nez du Canton. Eric Budry

Le Conseil d’État in corpore a présenté son projet de budget 2022 le 16 septembre. Deux mois plus tard, une majorité de la Commission des finances l’a refusé, en dépit d’un déficit réduit entre-temps. FRANK MENTHA

Si le Grand Conseil confirme les 9 et 10 et décembre le refus du projet de budget 2022 de sa Commission des finances, l’État ne serait pas privé l’année prochaine de ressources financières, mais devra composer au fil des mois avec le budget de 2021. C’est ce que l’on nomme le régime des douzièmes provisoires, qui a déjà été appliqué à Genève en 2016, 2013 et 2006. Cela ne fige pas totalement les ressources car les conseillers d’État ont encore la possibilité de solliciter en tout temps durant l’année la Commission des finances afin d’obtenir des crédits supplémentaires.