«Reines du réel», trois filles à frange se confondent aux Amis Le cinéma poursuit son dialogue avec la 46e Bâtie, cette fois à la faveur d'un documentaire mi-scénique mi-filmique cosigné par Françoise Courvoisier et Denis Jutzeler. Katia Berger

Françoise Courvoisier, intermédiaire physique entre une égérie défunte et une congénère absente. ANOUK SCHNEIDER

Une photo géante attend le public sur le plateau du Théâtre des Amis. On connaît ce visage projeté en noir et blanc sur grand écran: c’est celui de la Genevoise Grisélidis Réal (1929-2005), poète, peintre, dealeuse et «catin révolutionnaire», à qui la patronne des lieux, Françoise Courvoisier, a déjà consacré trois pièces par le passé.

Une fois les spectateurs retardataires placés dans sa petite salle, cette dernière quitte son rôle de directrice à poigne pour se mouler dans celui d’actrice dévouée. Elle va s’asseoir en tailleur au pied de l’image, dans les cheveux de son égérie.

Le gros plan suivant présente la figure en couleurs de Nancy Huston, écrivaine, féministe à contre-courant, basée tour à tour au Canada, aux États-Unis puis en France, auteure, au printemps dernier, de l’essai «Reine du réel – Lettre à Grisélidis Réal». La péripatéticienne, l’intellectuelle et la femme de théâtre portent toutes trois une frange noire: le plus visible de leurs points communs. Leurs nécessaires points de divergence pendant l’heure et demie à venir? La première apparaîtra en fantôme, à travers quelques clichés et des écrits que les autres ont contribué à éditer. La deuxième interviendra depuis chez elle, à Paris, où l’a amoureusement filmée le chef opérateur Denis Jutzeler. La troisième, elle, occupera physiquement la scène, à la fois héritière, sœur et passeuse.

Minutage précis

Disons-le tout de go, la majesté de nos «Reines du réel» tient tout entière à ce dispositif mixte sur lequel elles trônent. Quand Françoise interroge Nancy et que celle-ci lui répond du tac au tac, l’effet est saisissant. En direct, un big-bang sensoriel crée sous les yeux du public les troisième et quatrième dimensions d’un coup. L’artifice ne repose somme toute que sur un minutage précis, mais pour marier ces trois épicuriennes que séparent l’espace et le temps, il fonctionne à merveille. On ne s’en lasse pas.

Nancy Huston répond à l’écran aux questions que lui pose Françoise Courvoisier en direct, une belle astuce pour ressusciter Grisélidis Réal. ANOUK SCHNEIDER

On ne se lasse pas non plus de cette forme documentaire qui stimule les esprits autant qu’elle les sollicite. Que l’interview s’attache à l’histoire familiale, aux traumas de l’enfance, à l’engagement politique, à la défense des prostituées, aux joies de la sexualité ou à l’expectative de la mort, le spectateur n’en perd pas une miette. Nancy Huston, qui se livre elle-même autant qu’elle déchiffre la personnalité de Grisélidis Réal, aimante de par son éloquence et son pouvoir de séduction. Quelques lapsus, en prime, invitent à lire l’inconscient de l’analyste, ce qui enrichit le tout d’une couche supplémentaire.

Si Nancy Huston occupe davantage le terrain sur le plan personnel, Françoise Courvoisier, elle, donne au triangle sa souveraineté réelle. ANOUK SCHNEIDER

Sur ce plan, la comédienne occupe une position plus en retrait. Entièrement au service de ses interlocutrices, elle adopte l’attitude tantôt de la journaliste, tantôt de la récitante. C’est dans cette seconde fonction, quand elle reprend à son compte les pages qu’elle déclame, que son interprétation vacille au profit de l’affect. Il suffit que la caméra s’immobilise alors sur un bourgeon en train d’éclore pour qu’on verse dans une mièvrerie qui n’a rien à faire là.

La présence corporelle de Françoise Courvoisier demeure pourtant l’axe du projet. Juste avant l’épilogue, elle va s’asseoir à nouveau sous l’écran, dans les ramages cette fois d’un arbre sec. Le savoir-faire de cette passionnée, on le vérifie à l’équilibre qu’elle ménage au sein de sa mise en scène hybride. Et à sa façon d’habiter le théâtre dont elle est l’âme.

