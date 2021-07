Finale à Wembley – Reine à onze mètres, l’Italie remporte l’Euro La belle aventure italienne a trouvé un épilogue parfait. Les tirs au but ont fait le bonheur de la Squadra, plongeant l’Angleterre dans le noir. Florian Vaney

AFP

Le 34e restera comme le plus savoureux de tous. La série ne pouvait décidément pas s’arrêter un soir de finale d’Euro. 33 matches sans défaite pour en arriver là, et un 34e pour faire exploser toutes les émotions engrangées sur le chemin. L’Italie est devenue dimanche un champion d’Europe magistral. Parce que son parcours force le respect. Parce que sa reconstruction sous les ordres de Roberto Mancini, après l’un des plus grands échecs de son histoire, en inspirera d’autres dans le futur. De la maestria des matches de poules à la tension des dernières échéances, les Italiens ont tout connu. Jusqu’à briser face à l’Angleterre la malédiction qui disait qu’on ne pouvait s’imposer deux fois de suite aux penalties pour monter sur le toit du continent.

Bien avant le coup de grâce s’est produit celui de tonnerre. Ces scènes, invraisemblables, lors desquelles des fans anglais ont pris d’assaut Wembley. Pas de tickets, pas d’autres intentions que celles de passer en force, par dizaines, déferlant sur les portiques, la sécurité puis les entrées principales. La matérialisation de la bêtise, non celle de la passion. Ces gens-là ont obtenu ce qu’il voulait, laissant sur leur passage chaos, blessés et une image désastreuse du football britannique.

Une image que leur sélection s’est efforcée de redorer. Dire que ces événements ont été oubliés aussitôt serait faux, mais en marquant après 117 secondes, Luke Shaw a eu la bonne idée de resituer le débat où il aurait toujours dû se trouver: sur le terrain. Une réalisation étonnante, tant on ne pensait pas la défense italienne capable de se faire prendre sur un centre dans son dos. Celui de Kieran Trippier était parfait, la reprise de Shaw assez géniale et toute l’Angleterre pouvait s’enflammer encore un peu plus fort. Elle n’imaginait alors pas que son équipe n’allait quasiment plus inquiéter Gianluigi Donnarumma.

Gareth Southgate, de la victoire à la défaite

Reste qu’il y avait là une première bataille remportée par Gareth Southgate. Le sélectionneur anglais a eu le culot de briser le 4-2-3-1 qui lui a permis de passer sur le Danemark en demi-finale pour revenir au système à trois défenseurs qui avait annihilé l’Allemagne en huitièmes. Le grand gagnant de cette modification? Kieran Trippier, qui prenait la place de Bukayo Saka. Et vu que le latéral de l’Atlético Madrid se trouvait à l’origine du 1-0, les Anglais avaient fait tout juste à ce moment-là.

À partir de là se posait une question: qu'est-ce qui rendait l’Italie à ce point inoffensive en première mi-temps? Le dispositif des Three Lions? Gareth Southgate a prouvé être un fin stratège lorsqu’il s’agit d’éteindre l’adversaire. L’ouverture du score prématurée? Elle a eu un rôle, c’est certain, la Squadra Azzurra s’étant dès lors retrouvée privée de ce qu’elle préfère: de la vitesse. La dernière hypothèse veut simplement que les Italiens aient été rattrapés par l’enjeu en sortant des vestiaires. La maladresse, l’invisibilité de Ciro Immobile en pointe, tendaient à en attester.

Le clin d’œil de l’ancienne Italie

L’Italie avait jusqu’ici dans cet Euro étonné par ses inspirations, plusieurs d'entre elles lui ayant ouvert les portes du tour suivant. Comme face à l’Autriche, ce sont ses capacités de résilience et de patience qui ont été mises à l’épreuve dimanche une fois qu’elle a su entrer dans sa finale. Jusqu’à ce que débarque son salut, mérité, où trois de ses joueurs à profil défensif (Verratti, Chiellini et Bonucci) se sont arrachés pour inventer une égalisation tout en abnégation (67e). Comme un clin d’œil de l’ancienne Italie, pragmatique au possible, à la nouvelle, nettement plus joueuse. La seconde était en train de monter en puissance, la première lui offrait les prolongations.

Cela ne suffisait pas. Le jeu a eu beau se débrider par moments lors de la demi-heure supplémentaire (ce qui n’était pas pour déplaire au vu de la tension globale), il faudrait passer par les tirs au but. Gareth Southgate avait gagné la première bataille, il allait perdre la dernière. Son instinct le poussait à faire entrer Marcus Rashford et Jadon Sancho juste avant la séance. L’Angleterre prenait l’avantage, les deux hommes manquaient leur rendez-vous, l’Italie avait fait le plus dur. Le titre était pour elle. 53 ans après son dernier sacre à l’Euro. Pour les Anglais, le compteur continue de tourner.

Italie - Angleterre 2-1 (0-1)

Wembley, 67’173 spectateurs. Arbitre: Bjorn Kuipers (P.-B.)

Buts: 2e Shaw 0-1; 67e Bonucci 1-1.

Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson (118e Florenzi); Barella (54e Cristante), Jorginho, Verratti (96e Locatelli); Chiesa (86e Bernardeschi), Immobile (55e Berardi), Insigne (91e Belotti). Entraîneur: Roberto Mancini.

Angleterre: Pickford; Walker (120e Sancho), Stones, Maguire; Trippier (71e Saka), Phillips, Rice (74e Henderson, 120e Rashford), Shaw; Mount (99e Grealish), Sterling; Kane. Entraîneur: Gareth Southgate.

Avertissements: Barella (47e), Bonucci (55e), Insigne (84e), Chiellini (90e+6), Jorginho (114e).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.