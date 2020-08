Football – Alain Geiger: «Reims, c’est un bon tirage» Le coach du Servette FC se réjouit du 2e tour qualificatif de Ligue Europa, le 17 septembre à la maison. Julien Caloz

Geiger est impatient d’accueillir les Français à la Praille. KEYSTONE

Alain Geiger, recevoir le Stade de Reims, c’est un bon ou un mauvais tirage?

C’est un bon tirage! Parce que c’est un club historique comme nous, les deux clubs ont connu de grands moments dans leur pays, et même en Coupe d’Europe, et puis jouer à domicile c’est toujours bien, ça nous évite de nous déplacer loin, dans une région inconnue. C’est très intéressant par rapport à notre programme et ça nous permet, même si on sera challenger sur cette confrontation, de continuer notre progression dans cette aventure européenne.

Jouer à domicile sans spectateurs, est-ce quand même un avantage?

Non, c’est un avantage parce qu’on n’a pas besoin de se déplacer comme Bâle, par exemple, qui doit aller jusqu’en Croatie pour affronter Osijek. Et puis on connaît bien le football de la Ligue 1 aussi. En plus on a une colonie de français dans l’équipe, tout le monde sera motivé pour réaliser une bonne performance.

«On disputera un match amical une semaine avant à Montreux» Alain Geiger, coach des Grenat

La Ligue 1 a repris depuis deux semaines mais la Super League ne débutera pas avant le week-end des 12 et 13 septembre. Ne craignez-vous pas d’être en manque de rythme face aux Champenois?

On avait plus de craintes sur le premier match contre Ruzemberok (ndlr: succès 3-0), disputé après huit jours d’entraînement. Là on ne savait pas trop. Mais contre Reims, nous serons en jambes. Et puis le résultat ne se décidera pas sur les jours de compétition. On aura le temps de se préparer.

Il vous reste des matches amicaux?

On jouera à Montreux une semaine avant la Coupe d’Europe, le jeudi 10 septembre donc. Mais l’adversaire rester à définir.

Qui ira superviser Reims d’ici là?

On va en discuter. Je pense qu’on enverra quelqu’un du service de recrutement. Cela dit, on a déjà une analyse de dix pages sur eux. Plus vite que ça, on ne peut pas aller!