Tennis – Reilly Opelka est en demi-finale du Geneva Open L’Américain est le premier qualifié dans le dernier carré sur la terre genevoise. Simon Meier Genève

Reilly Opelka a battu le Néerlandais Tallon Griekspoor. AFP

Reilly Opelka est le premier qualifié pour les demi-finales du Gonet Geneva Open. Le géant américain a écarté en trois sets (6-4 3-6 6-3) le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 64). Opelka, 18e joueur mondial et tête de série No 4 du tournoi, affrontera vendredi le vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud et l’Australien Thanasi Kokkinakis.

Pour se hisser dans le dernier carré, Opelka a pu compter sur son meilleur allié: ce service de plomb qu’il assène, du haut de ses 2,11 m, contre ses adversaires. Mais sa partition a quand même connu quelques hoquets. Après un premier set bien maîtrisé en dépit d’un engagement perdu, le droitier du Michigan s’est emmêlé les pinceaux au sixième jeu du deuxième set, égarant une nouvelle fois son service - puis la manche face à un Griekspoor revigoré, même s’il a paru bien moins grand que face à Johan Nikles la veille.

Opelka, qui ne semblait pas très satisfait de sa prestation au final, a su reprendre le fil de sa concentration lors de l’ultime set. Après avoir ravi le service adverse d’entrée, il n’a plus fléchi.

Simon Meier a débuté sa carrière de journaliste sportif en 2000 au journal Le Temps avant d'en devenir le responsable de la rubrique. En 2013, il a rejoint la rédaction sportive du Matin et du Matin dimanche puis à intégré celle de Sport-Center pour les différents titres de Tamedia et 20 minutes. Plus d'infos

