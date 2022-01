Éditorial - Regardons l’Europe en face

Heureuse Suisse, si stable. C’est évidemment le premier constat qui s’impose avec le baromètre électoral pour les Fédérales de 2023 que nous publions. Phénomène intéressant: les Verts n’ont pas convaincu après la vague de 2019 et cèdent des plumes aux Vert’libéraux, mais le rapport de force entre les trois blocs du centre, de droite et de gauche reste inchangé.

Les résultats du sondage Tamedia: Abo Élections 2023 Les Vert’libéraux siphonnent les voix des écologistes Une autre constante ressort du sondage Tamedia: le désintérêt de la population suisse pour la politique européenne. Beaucoup d’autres thèmes vous préoccupent davantage, comme les retraites, les coûts de la santé ou la pandémie.

Plus inquiétant que l’indifférence, c’est la division. Aucune des solutions d’avenir avec l’UE ne convainc. L’adhésion obtient un score lamentable de 6% des sondés. Une entrée dans l’EEE 12%. Un nouvel accord-cadre 27%. Et 31% des électeurs - le plus haut score - militent pour le statu quo et le maintien des Bilatérales, une solution que l’UE a balayée à de multiples reprises.

«La Suisse est toujours dans le même état que les sept Sages de 1991: empêtrée dans ce dossier.»

Voilà de quoi jeter une drôle de lumière sur les documents déclassifiés cette semaine concernant l’EEE en 1991. Ils révèlent l’embarras des conseillers fédéraux de l’époque. Trente ans après, force est de constater que la Suisse est toujours dans le même état que les sept Sages d’antan: empêtrée dans ce dossier.

Et dire que l’année 2022 est censée être la grande année pour nos relations avec Bruxelles, celle où nous trouvons un nouveau souffle après la fin des discussions sur l’accord-cadre. Difficile d’imaginer un tel scénario tant la classe politique semble exsangue de nouvelles idées.

Et si nous commencions par débattre d’Europe plutôt que d’enterrer le sujet au fond de la pile? Osons regarder ce dossier en face, trouver une solution commune et en assumer les conséquences. Une bonne résolution politique en ce début d’année, non?

