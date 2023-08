Cri d’alarme: fin janvier, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) publie les outils du programme Technopole pour lutter contre l’espionnage dans les universités et instituts de recherche en Suisse. Accusé principal: le Parti communiste chinois. Même cri d’alarme par la ministre allemande pour l’Éducation et la Recherche: les étudiants chinois dans les universités allemandes, une fois revenus en Chine, mettent leurs connaissances à disposition de l’armée. Même musique par le gouvernement allemand: «Il faut tenir compte du fait qu’en Chine, les recherches dans le domaine civil sont utilisées pour des finalités militaires. Cette politique chinoise de la fusion entre civil et militaire pose des limites.» («China-Strategie der Bundesregierung 2023», p. 29)

Préoccupation majeure: la législation chinoise oblige toute personne chinoise, physique et morale, en Chine et à l’étranger, à coopérer avec ses services secrets (page 42). Voilà donc que le gouvernement allemand annonce la révision des bases légales, dans le but de prévenir toute mise en danger de l’ordre public et de la sécurité de l’État.

Depuis longtemps, le directeur des Services secrets anglais (M15), Ken McCallum, rappelle aussi que les universités sont devenues «des cibles magnétiques pour l’espionnage et les manipulations». M15 a mis à disposition pour les hommes d’affaires et les fonctionnaires ainsi que pour les professeurs et étudiants des universités une application pour reconnaître des profils inventés, d’après le motto «think before you link».

En toute cohérence, la Grande-Bretagne approuve la révision de sa législation concernant les secrets (Official Secrets Acts/OSA): sera donc punissable toute personne qui aura agi avec l’intention de faire bénéficier des États étrangers d’informations étatiques sensibles, ainsi que l’espionnage concernant tout renseignement de caractère commercial, économique, industriel, notamment toute technologie nouvelle développée en Angleterre. L’auteur sera punissable même s'il aura agi par négligence, sans se rendre compte que sa conduite met en danger la sécurité ou les intérêts étatiques. Est devenu aussi punissable tout support pour unservice de renseignements étranger. D’après le législateur anglais, la distinction entre pays amis et pays ennemis est désormais dépassée, ainsi que la distinction entre sécurité nationale et intérêts économiques du pays.

Le parlement suisse piétine: la révision en cours de la loi sur la sécurité des renseignements (Message du Conseil fédéral 22.073 du 2.12.2022) ne concerne que l’obligation de communication des cyberattaques. Le Danemark et d’autres pays contrôlent Huawei. Aux États-Unis tout récemment, Shein, le géant des achats en ligne dans le secteur de la mode, a été stoppé, ayant été considéré comme un «danger majeur pour la sécurité nationale». D’un autre côté, la ville de Kiel vient de révoquer le jumelage avec la ville de Quingdao, considérant que le jumelage entre villes n’est qu’un instrument d’infiltration typique du Parti communiste chinois. La Municipalité de la ville de Lugano arbore le jumelage avec trois villes chinoises, grâce à un fonctionnaire chinois employé par la Commune. Sous la Coupole fédérale a été réactivée la farce macabre du «dialogue sur les droits humains», toujours en cachette, sans interpeller aucune des milliers de familles en Chine et au Tibet, dont le Parti communiste chinois a déporté, torturé, violé ou assassiné pères, mères et enfants. La Suisse pourrait (peut-être) encore rester neutre entre deux pays belligérants. Mais elle ne peut plus rester neutre lorsque ses universités, ses instituts de recherche et ses entreprises sont devenus les cibles des communistes chinois.

Pr Paolo Bernasconi Dr iur. h. c.

