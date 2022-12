L’Europe est confrontée à un afflux de réfugiés sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le seul conflit en Ukraine a poussé près de 8 millions d’Ukrainiens à quitter leur pays. Mais il ne s’agit que d’une fraction du nombre global de personnes déplacées (y compris à l’intérieur des États) dans le monde pour raison de violences, conflits ou violations des droits humains. Selon les recensements du HCR, ce chiffre a atteint un record absolu pour s’élever à 103 millions d’individus au second semestre 2022. soit 15% de plus qu’en 2021 et le double d’il y a dix ans.

Les chiffres sont faramineux. Et l’Europe, psychologiquement encore ébranlée par la crise des réfugiés syriens de 2025-2016, craint d’être débordée. La Suisse aussi. Elle vient de suspendre son engagement pour l’accueil de 800 «réfugiés vulnérables» et un peu partout dans les cantons des voix s’élèvent pour avertir que le bateau est bientôt plein. Crise ou pas crise? Si la situation reste clairement gérable, le sentiment de débordement progresse plus rapidement encore que le flux des migrants. Stimulée par les populismes en vogue, la tentation de verrouiller la porte devient de plus en plus forte dans l’ensemble des pays européens. Avec une obsession stratégique dans les pays de première admission: repousser les migrants avant qu’ils n’aient franchi la frontière et les dissuader, eux et leurs compatriotes, de (re) tenter l’aventure. Car, une fois que les migrants sont entrés dans l’espace Schengen, les pays de premier accueil ont une responsabilité spéciale. C’est à eux non seulement de gérer ces migrants mais aussi de réadmettre ceux qui auraient opté ensuite pour un autre pays. Telle est l’obligation imposée par l’accord de Dublin qui confère à des pays comme la Grèce ou l’Italie côté Méditerranée, de la Hongrie ou de la Pologne à la frontière de l’Ukraine, une charge totalement disproportionnée. Au-delà de l’iniquité dans la répartition du fardeau migratoire, les règles de Dublin contribuent à des effets pervers meurtriers et déshumanisants.

«92 réfugiés ont été retrouvés nus à la frontière turque.»

Ainsi, les sauveteurs de Méditerranée affrétant des navires de secours sont régulièrement poursuivis et neutralisés par les autorités italiennes pour une soi-disant coopération avec les passeurs. Résultat: davantage de migrants se noient sans témoins. De leur côté, la Grèce et la Turquie se renvoient les migrants «sous le manteau» dans des conditions brutales et dégradantes. En octobre dernier, 92 réfugiés ont été retrouvés nus à la frontière turque. Autre pratique de plus en plus fréquente de tribunaux grecs: poursuivre les migrants qui sont amenés à prendre la barre d’un canot rempli de réfugiés. Ainsi deux Afghans ont été condamnés à 50 ans de prison ferme en 2020. Leur passeur avait abandonné le bateau non loin des côtes et ils avaient dû se relayer à la barre pour sauver leurs familles. Après deux ans de prison pour rien, ils viennent d’obtenir leur libération en appel. Mais des centaines d’autres poursuites sont en cours, selon les ONG.

À l’évidence, la stratégie de dissuasion, aussi spectaculaire soit-elle, constitue un échec. La communauté internationale se montre incapable de faire face aux flux migratoires qui au lieu de tarir risquent fort de s’amplifier, ne serait-ce qu’avec l’arrivée de nouveaux réfugiés climatiques. Le système mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, aménagé au bon vouloir de quelques États, est inéquitable, inefficace et définitivement obsolète. L’Europe a jeté les bases en 2020 d’un nouveau pacte sur la migration et l’asile redéfinissant l’ensemble des règles. Reste à le concrétiser alors que rarement les tensions sur la question ne furent plus vives. Rendez-vous aussi dans un an au Forum mondial sur les réfugiés organisé par la Suisse et le HCR à Genève. Un sujet brûlant de plus sur le bureau de l’ONU.

