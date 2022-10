Comme beaucoup, je suis déçue par le résultat de la votation du 25 septembre sur l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes. Mais au-delà du résultat, c'est par l’absence de profondeur des discussions menées par les activistes féministes que je suis déçue – et c’est de ça dont je souhaite parler.

«Travail égal, salaire égal!». Voici l’un des slogans principaux utilisés par diverses activistes féministes contre la réforme de l’AVS, afin de démontrer que l’augmentation de l’âge de la retraite n’apportera pas d’égalité tant que les femmes et les hommes n’auront pas de salaires égaux.

Cet adage n’est pas nouveau ; il était déjà utilisé lors des premières vagues féministes des années 1960, et il a tout à fait sa place dans les discussions sur l’AVS. Mais le problème n’est pas seulement l’égalité salariale. Le gros du problème, c’est que les femmes ne seront pas promues aux mêmes postes que les hommes.

D’après la chercheuse Caroline Criado Perez, les femmes passent en moyenne trois fois plus de temps que leurs partenaires masculins à travailler sans rémunération - à s’occuper des enfants, des parents âgés et des tâches ménagères. Ce déséquilibre, qui atteint plusieurs heures par semaines, à de nombreuses conséquences sur la carrière des femmes. Car avec cette charge, celles-ci sont davantage susceptibles de réduire leur pourcentage de travail rémunéré - voir à le quitter complètement - afin d’arriver aux bouts des responsabilités non-rémunérées qui sont indispensable à accomplir. Indispensable, car il n’est pas possible de remettre à demain d’aller chercher les enfants à l’école et de les nourrir.

«Le gros du problème, c’est que les femmes ne seront pas promues aux mêmes postes que les hommes.»

Pendant que les femmes s'occuperont des tâches non-rémunérées, les hommes pourront davantage développer leurs relations professionnelles. Ceci se fera en restant plus tard au travail, en faisant des heures supplémentaires, ou en participant à des événements avec des clients et chefs d’entreprises. Les hommes partiront aussi plus rarement en urgence du bureau pour aller chercher un enfant ou parent malade. Couplé avec le préjugé selon lequel passer des longues heures au travail est un signe de compétence, les femmes se retrouvent pénalisées par leur incapacité à passer autant d’heures sur leur lieu de travail que leurs collègues masculins.

Mais ça ne s’arrête pas là. A terme, ce décalage fait que, passé un certain seuil, les promotions des femmes aux postes supérieurs se feront de plus en plus rares, voire inexistantes – un concept appelé «glass ceiling» (plafond de verre). L’idée est simple: on ne veut pas nommer un cadre qui risque de partir plus tôt du travail à cause d’un enfant malade. A cela s’ajoute que les femmes sont davantage attribuées des tâches administratives peu valorisant qui vont au-delà de leurs cahiers des charges, puisqu’elles seront rapidement considérées comme «antipathiques» si elles refusent de les faire. Ceci provient notamment du biais de perception entre les hommes et les femmes, qui influence l’évaluation de leurs compétences et par conséquence, l’avancement de leurs carrières.

Ainsi, si les hommes sont davantage salués pour être des «leader» ou être «ambitieux» - des caractéristiques requises pour les positions cadres - les femmes seront félicitée pour avoir une «excellente attitude avec les collègues» ou pour être des «teamplayer». Et contrairement aux hommes, si une femme se montre ambitieuse, elle sera rapidement décrite comme étant «trop» ambitieuse, ou «avide de pouvoir». Et si une cheffe hausse le ton, elle sera perçue comme «émotionnelle» ou «hystérique» ; tandis qu’un chef en colère est un homme «passionné» ou «fort».

«Mais même si la loi nous protège des discriminations salariales, elle ne nous protégera pas des mœurs patriarcales.»

De même, les qualités typiquement attribuées aux femmes, comme «l’intelligence émotionnelle», ne seront pas considérées comme nécessaires pour une position cadre. On rajoute à tout ça le congé maternité, qui pendant plusieurs années de la vie d’une femme la pénalisera à l’embauche et aux promotions (un problème qui pourra être résolu que par l’introduction d’un congé paternité obligatoire/partagé, égale à celui des femmes).

Et nous voilà avec une longue liste d’éléments sociétaux contribuant à l’inégalité salariale. Cette inégalité a, comme l’ont expliqué les groupes féministes, des répercussions négatives sur les pensions des femmes. Alors oui, il est important d’inscrire dans la loi que pour «travail égal, salaire égal», surtout puisque les évaluations des compétences sont souvent biaisées au détriment des femmes. Mais même si la loi nous protège des discriminations salariales, elle ne nous protégera pas des mœurs patriarcales. Et c’est aussi de ça dont nous devons parler.



Danielle Levi

