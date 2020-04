Vote en temps troublés

Ce dimanche 5 avril, la première élection entièrement par correspondance de l’histoire genevoise livrera la composition des exécutifs municipaux. Celui de la Ville de Genève sera composé de cinq personnalités parmi celles proposées sur huit listes. Le premier candidat de la liste 1 (Verts-Socialistes) et l’unique candidat de la liste 2 (PLR Ville de Genève) exposent ici leurs projets pour la cité.

Une équipe soudée pour remonter la pente

Par Sami Kanaan, candidat au Conseil administratif de la Ville de Genève

Depuis des mois, les candidat.e.s PS ont arpenté les espaces de discussion et de débat, tenant stands et autres actions pour rencontrer la population. Vous voterez le 5 avril et connaissez nos positions, mais j’ai souhaité pouvoir continuer à avoir cette écoute de la population, continuer à mener un débat politique et de société. Ce débat, nous l’avons donc ouvert sur les réseaux sociaux, à travers des blogs et en proposant une conférence de presse en vidéoconférence.

L’Alternative a été majoritaire depuis 1991 en Ville. Une majorité perdue durant deux législatures au Conseil municipal, avec les blocages et les conflits stériles que nous avons pu vivre; une majorité qu’elle a retrouvée le 15 mars. Une majorité qui concrétisera toute une série de propositions nécessaires pour nous reconstruire après l’épreuve que nous traversons aujourd’hui. Une épreuve qui nous touche toutes et tous, mais en renforçant les inégalités existantes en temps normal: accès aux soins suffisants et de qualité, accès aux ressources vitales, pénibilité professionnelle et inégalités dans l’accès à une protection convenable, menaces de licenciement ou licenciements, conditions de logement face au confinement, prise en charge des enfants et des jeunes, violences domestiques, revenu réel en temps de crise, etc.

À court terme, nous nous engageons pour les travailleurseuses qui doivent rester au front, majoritairement des femmes et souvent à bas revenu, pour les familles et les ménages en général, pour les personnes en situation de précarité, migrantes, vulnérables dans leur santé, contre les violences domestiques exacerbées par le confinement.

À plus long terme, nous nous engageons à mettre en œuvre un plan de relance et d’appui incluant toutes les branches de la société, en complément des mesures nécessaires sur le plan fédéral et cantonal, à revoir la manière dont les richesses sont générées, captées et redistribuées, car le travail ne doit pas - encore et toujours - porter seul la charge de l’effort collectif face au capital. Nous soutenons également une réforme durable du système de santé allant vers une caisse maladie publique et unique ainsi qu’en interrogeant notre préparation effective des crises, y compris en matière de chaînes d’approvisionnement, de formation, etc. Dans tous les domaines, il nous faut privilégier la proximité et la solidarité!

En cette période troublée, l’importance de services publics forts et efficaces apparaît comme une évidence. Elle est valable bien au-delà de la crise sanitaire actuelle. Je vous invite donc à choisir une équipe soudée, pragmatique et collégiale à la tête de votre ville. Nous aurons besoin de propositions durables, engagées et solidaires. Avec le Conseil administratif, nous avons pris rapidement des mesures fortes, complémentaires à celles de la Confédération et du Canton, pour tenter de limiter autant que possible les impacts de la crise, en ne laissant personne au bord du chemin. Je crois avoir fait la démonstration du fait que je ne suis pas un capitaine uniquement par beau temps. L’Alternative également.

Pour un exécutif qui sache gérer la crise

Par Simon Brandt, candidat PLR au Conseil administratif de la Ville de Genève

Alors que nous vivons des jours difficiles, inconnus dans nos contrées, nos gouvernements prennent des décisions radicales et nécessaires pour contrer la pandémie du Covid-19 en se concentrant sur l’urgence sanitaire. L’objectif immédiat étant de ralentir sa propagation et sortir le plus vite possible de cette crise. Nous ne devons cependant pas perdre de vue les conséquences immédiates et dramatiques induites par la paralysie de notre économie et la précarité qui débute pour nombre de nos concitoyens. Chose contre laquelle nous devons lutter de toutes nos forces et pour laquelle les pouvoirs publics auront plus que jamais un rôle à jouer.

À cet égard, toutes les mesures possibles devront être prises afin de réduire au maximum la fracture sociale et économique. Cela à tous les niveaux de responsabilité. Je préconise ainsi que la Ville de Genève suspende temporairement toutes les taxes municipales (professionnelles, domaine public, etc.) jusqu’à la fin de la crise et mette en place un système pour payer les loyers et les salaires si besoin. Et de se joindre à la demande faite au Conseil fédéral d’étendre les mesures de soutien à tous les indépendants du pays, ainsi qu’aux artisans et commerçants.

Les finances publiques accumulent des réserves lorsque l’économie est clémente. Elles mettent des noisettes de côté. Toute la droite s’est battue pendant cinq ans pour que la Ville de Genève ne déroge pas à ce principe. Lorsque l’économie se détériore, les finances publiques doivent être en mesure d’atténuer le choc. Et donc d’utiliser les réserves constituées pour ce faire (elles redistribuent les noisettes). Nous allons ainsi devoir accepter des déficits budgétaires dans le futur pour financer les nécessaires mesures de relance et de soutien qui ne manqueront pas d’arriver.

Par ailleurs, alors que le personnel médical est en première ligne pour combattre cette pandémie, qu’attendons-nous pour lui faciliter la tâche en lui permettant de loger à proximité des Hôpitaux universitaires genevois? Respectivement de permettre aux plus vulnérables de faire leurs achats alimentaires en toute sécurité en leur réservant une plage horaire pour faire leurs courses? On diminuerait ainsi leur anxiété et on tuerait dans l’œuf l’une des dernières sources possibles de propagation en protégeant les personnes à risque. Enfin, qu’attend-on pour mettre un système de livraison à domicile pour toutes les personnes confinées? Y compris les personnes âgées qui n’ont pas accès à internet. Ou encore pour mobiliser la protection civile afin de venir en aide à la population? C’est aujourd’hui et maintenant que nous attendons de nos autorités de se montrer à la hauteur des enjeux, d’occuper le terrain, que ce soit pour les personnes confinées ou les violences domestiques. Une hotline ne suffit pas.

En cas d’élection au Conseil administratif, je me battrai pour que des mesures radicales soient prises afin d’atténuer cette crise. Et qu’il les communique de manière claire et régulière comme le font très bien les Villes de Zürich, Bâle et Berne.