Le virus ou l’impitoyable «stress planétaire»

Ce que nous vivons est massif et complètement déroutant. La meurtrière attaque du coronavirus tout autour du globe lui donne un impact sans précédent dans le monde de l’après-guerre. Les effets et mesures prises dans les pays touchés sont en conséquence. L’Italie s’est isolée du reste du monde, les États-Unis viennent de décréter l’interdiction d’accès de leur territoire aux ressortissants européens, le trafic aérien a baissé d’un quart dans certains pays, des millions ou dizaines de millions de personnes sont confinées chez elles, tandis qu’à Genève, tout rassemblement de plus de cent personnes debout en un même lieu est proscrit, on ne salue plus que du pied pour garder les mains propres et on se fuit pour garder la distance. Depuis décembre, le Covid-19 a fait 4613 morts, selon le dernier relevé de l’OMS.

Il y a deux mois encore, cette description de la vie nouvelle en Suisse et dans le monde aurait passé pour de la science-fiction à bon marché. En février, les experts les plus alarmistes passaient pour des catastrophistes. Ils avaient raison. Aujourd’hui, on les croit, comme on croit le président du Conseil d’État genevois qui a lâché à la radio RTS à l’heure du petit-déjeuner: «Il faut être clair. Le pire reste à venir.» Déconcertant. Voilà qui tranche avec la partition habituelle plutôt lénifiante assortie de quelques mises en garde et de mesures d’une sévérité croissante. On ne badine plus. L’OMS a déclaré la pandémie. Place donc aux moyens extrêmes. Mais avant, il faut répondre à la question clé: faut-il protéger le maximum de vies en niant toute autre considération, plus particulièrement économique? Non. En sortant l’artillerie ultralourde et en partie inutile, les gouvernements font entrer les économies en récession avec en bout de processus des dégâts humains considérables, y compris des morts bien que difficiles à retracer.

Le stress pour nos systèmes est d’une violence impitoyable. La globalisation des échanges, le concept de croissance, la structure des marchés financiers, les modes de gouvernance, tout est fondamentalement remis en cause par le virus. Sur le plan politique aussi, l’atmosphère devient délétère. En fermant leurs frontières, l’Italie et les États-Unis ont osé l’impensable. Ces décisions pourraient évidemment faire école. Au Tessin notamment. L’UDC, alléchée par ces portes qui se ferment, se précipite à la rescousse. Virus, migrants, produits étrangers, on ferme!

En quelques semaines, le coronavirus a amplifié les symptômes de nos dysfonctionnements, aussi bien locaux que planétaires. Le globe s’est transformé en laboratoire grandeur nature où sont testées des techniques de défense et de rebonds singulières. Bonne nouvelle. Sauf que cela se fait sous contrainte et dans la confusion générale. Que les environnementalistes qui saluent la formidable diminution d’émissions de gaz à effets de serre par une industrie tournant au ralenti ne se réjouissent pas trop. Usines et sociétés de transports aérien ou maritime vont sacrifier leurs engagements d’assainissement écologique à la lutte pour la survie de leur activité.

Au final, la seule vraie bonne, mais dérisoire, nouvelle, c’est que le virus a cloué le bec à Donald Trump, une fois de plus pris en flagrant délit de délire. «Ne nous inquiétons pas, le coronavirus disparaîtra comme par miracle», affirmait-il encore peu avant d’isoler les États-Unis.