Le virus et la grande peur dans la montagne

Jusqu’à la semaine dernière, tout se passait plutôt bien. On observait la frappe du virus en Chine avec un intérêt certain mais lointain. Quand il a tué dans le nord de l’Italie, le week-end dernier, la tension est montée d’un cran et les mises en garde se sont multipliées. On se disait, sans trop y croire, que le virus devait bien respecter les frontières. La Chine, l’Italie, la France, certes… Mais la Suisse, pays de l’hygiène, du savoir, de la science et de la prophylaxie, qui traverse les crises comme le pékin traverse la rue, comment imaginer, vraiment, que l’infection puisse gagner nos contrées. Un pays, une ville peuvent être captifs de leur image. À Genève, on ne subit pas la maladie, on la combat au niveau planétaire, avec l’OMS en première ligne. Qui pouvait imaginer, il y a quelques jours seulement, qu’il serait envisageable que le virus paralyse la 90e édition du Salon de l’automobile? Seule la Seconde Guerre mondiale avait eu raison de son organisation.

Mais depuis mardi et l’identification d’un malade du coronavirus au Tessin, puis d’un nouveau cas hier à Genève, la Suisse a basculé. L’ennemi a pénétré en nos murs. Le syndrome du cheval de Troie s’installe et la peur s’est propagée. Et si finalement nous n’étions pas à l’abri derrière les Alpes? On se rappelle alors «La grande peur dans la montagne». Ramuz raconte le troupeau décimé par la maladie, la nature qui se rebelle, le mauvais sort et surtout la vulnérabilité de l’homme. C’était en 1925, sept ans après la grippe espagnole, qui a fait entre 50 et 100 millions de morts, selon les estimations. Nous en sommes fort heureusement très loin. On recense aujourd’hui un peu plus de 80000 personnes infectées et quelque 3000 morts, l’immense majorité en Chine. Aucun des mille et un experts qui se disputent les micros n’ose exclure une pandémie. Mais tous se veulent rassurants, un peu, sans engagement. Quant aux scientifiques, ils confessent: on ne sait pas vraiment quels risques le Covid-19 porte en son noyau. L’aveu est terriblement déstabilisant. Comme l’a finement analysé le médecin, théologien et journaliste Bertrand Kiefer sur les ondes de la RTS: nous constatons que l’homme est extrêmement vulnérable alors qu’il y a une mythologie du contrôle de la vie. À l’heure du clonage, de l’hypertechnologie, qui nous permet de nous dédoubler par hologramme, de la vie et de l’intelligence artificielles, voilà qu’un misérable virus nouveau à peine plus contagieux qu’une grippe saisonnière déclenche une vague d’angoisse planétaire. En trois semaines, le coronavirus a ravi la palme de menace publique numéro un au «réchauffement climatique». Du moins à en juger par la couverture médiatique. Petit test local et futile: dans les archives de la presse romande, on compte, au cours des sept derniers jours, 812 articles comportant le mot «coronavirus» contre 78 seulement mentionnant le «réchauffement climatique». La probabilité extrêmement faible de mourir aujourd’hui d’un virus est émotionnellement plus puissante que la certitude de disparaître demain, à grande échelle, victime du «réchauffement climatique». Les phénomènes ne sont évidemment pas de même nature, pourtant ils ont d’innombrables similitudes. Tous deux sont globaux et aucun mur ne les arrêtera, il faut une transparence totale pour comprendre les phénomènes, enfin, pour les enrayer, il faut une collaboration et un engagement internationaux de bonne foi et impliquant la société civile. Et là, on est vraiment en droit de s’inquiéter.

* Directeur du Club suisse de la presse