Un village déplacé

Tannay, 27 février

Nous voici, en Suisse, face à un défi d’importance, la relocalisation du village de Mitholz et de sa communauté (ndlr: pour vider de ses munitions un ancien stock de la Seconde Guerre mondiale).

La situation est connue de longue date, il y a eu le précédent de 1947, mais on a laissé les choses en jachère, et on annonce maintenant le risque d’une catastrophe régionale, au niveau de l’habitat humain, des infrastructures et du paysage.

Cette belle région du pays - la Vallée de la Kander, le Blausee, l’Oeschinensee - dont nous sommes si fiers, un des fleurons de notre «industrie touristique», méritait mieux que ce laxisme incompréhensible.

Le défi est donc de réunir, sans tarder, les compétences requises, qui, en étroite concertation avec la population locale - qui fait montre d’un calme respectable - devront choisir un site de relocalisation, aux caractéristiques géographiques approchantes: pour un Neues Mitholz. Et, simultanément, pour limiter au maximum l’impact sur le paysage de ce gigantesque assainissement.

Il n’y a pas à tergiverser, pas à ergoter, peu importera le coût, 1, 2, 3 milliards…? Nous, si critiques sur ce qui se passe «ailleurs», devons, en l’espèce, être exemplaires.

Les responsabilités seront vite reconnues, l’armée, son département fédéral, et ils passeront à la caisse, quelles que soient les cassettes mises à contribution.

En attendant, l’image de cette institution en prend un méchant coup; c’est le moment d’une sérieuse remise en question de son fonctionnement, assortie d’un moratoire sur tout nouveau crédit en sa faveur.

Roland Meige