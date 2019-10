Petit-Lancy, 16 octobre

Le conseiller d’État Serge Dal Busco sort son carnet de contraventions et veut verbaliser les deux-roues dès que 2300 places seront créées.

D’après mes informations, nous aurons donc 10 000 places pour plus de 55 000 véhicules, donc moins de 20% de capacité de parcage. L’État a-t-il autant besoin d’argent? Ou Monsieur Dal Busco a-t-il oublié ses connaissances en mathématiques acquises dans les écoles polytechniques suisses?

Verbaliser aujourd’hui les deux-roues qui se parquent mal et mettent en danger les piétons est tout à fait normal et sensé; on pourrait également inclure dans cette logique les vélos qui roulent sur les trottoirs. Mais de grâce, laissez venir en ville les travailleurs qui se parquent sans déranger personne; ils font fonctionner l’économie, reçoivent un salaire et paient des impôts! Pour mémoire, le choix des travailleurs d’utiliser un deux-roues est principalement dû au manque de capacité politique de créer des infrastructures adéquates.

Yves Menoud

Les effets, mais pas la cause

Sion, 8 octobre Les écologistes pensent avec bienveillance modifier les comportements humains pour sauver la planète. C’est un leurre. Car la coercition légale multidirectionnelle et mondiale, même réussie dans les délais envisagés, ne suffira pas à bloquer l’inexorable étouffement de la planète si le problème de l’augmentation de la masse humaine n’est pas géré. L’équilibre écologique est global. Si une espèce sans prédateurs naturels se surmultiplie aux dépens de toutes les autres et épuise les ressources nécessaires à son confort existentiel, elle sature et détruit. Nous commençons à en mesurer quelques conséquences mais la contre-attaque fondamentale n’est pas lancée. [...] L’humanité doit reconnaître sa limite d’expansion. Pas facile. D’autant moins facile que les partisans de la Bible et du Coran sont majoritaires dans le monde et que ces deux spiritualités prônent la supériorité de l’homme sans envisager l’étouffement.

Écologistes, courage!

Wolfgang Guerraty

Les berges de Paris

Genève, 7 octobre

Dans son article consacré à Anne Hidalgo, «la maire détestée qui a transformé Paris», votre correspondant est pour cette fois à côté de la question. Les voies sur berges de Paris ont été mises en œuvre par Georges Pompidou afin de permettre aux automobilistes de traverser Paris de part en part, d’une traite, sans feux rouges.

Aujourd’hui, elles sont pratiquement vides. Un piéton y chemine tous les deux cents mètres et les voitures, à l’étage au-dessus, sur les quais, forment des bouchons interminables. Idem pour les pistes cyclables: des kilomètres de files de voitures supprimées pour des pistes où circule un vélo tous les trois cents mètres. Paris est quasi paralysé et les chauffeurs de taxi sont plus hargneux que jamais. Jamais ces voies sur berges n’ont été réservées aux piétons, et la maire qui veut les «rendre aux piétons» devrait revoir son histoire de Paris. Sans rancune.

Jean-Claude Lapierre

La nuit est belle, moins éclairée

Genève, 5 octobre

C’est avec étonnement que j’ai lu, dans vos colonnes du 30 septembre, le courrier d’une lectrice se plaignant amèrement du manque d’éclairage public, instauré le 26 septembre dernier. Je regrette qu’une fois de plus, l’intérêt individuel prime sur le bien-être collectif! Effectivement cette soirée sans pollution lumineuse fut une magnifique expérience pour la plupart, résidents des 45 communes genevoises, 79 françaises et 25 vaudoises.

Sur les routes et les trottoirs, chacun était enfin solidaire et prudent. Les automobilistes circulaient calmement, les motos respectaient les priorités, les vélos, phares allumés, ne brûlaient plus les feux rouges et les piétons, éclairés par leur lampe de poche, se saluaient en se croisant. Un paradis de la mobilité devenue douce.

À cela s’ajoutent toutes les initiatives publiques, privées ou associatives qui nous ont permis de redécouvrir la splendeur du ciel, de donner un court répit à la faune et à la flore, tout en nous faisant réaliser les dégâts provoqués par la pollution lumineuse.

Cristina M. Fedele

