Valeurs durables et marketing font-ils bon ménage ?

Quel que soit le domaine d’activité d’une organisation, elle rayonne plus ou moins largement sur un territoire. Au cœur de ce rayonnement se trouve la marque, idéalement identifiée par une identité verbale et graphique forte.

Alors qu’on considère trop souvent ce territoire d’un point de vue géographique uniquement, il définit également l’univers des valeurs des organisations, notamment la durabilité forte ou l’impact social en ce qui concerne les membres de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, si un projet ne défend pas ces valeurs, il se trouve à l’extérieur de ce territoire et ne devrait donc pas être mené. En ce sens, les valeurs deviennent une sorte d’outil d’aide à la décision.

Mais, lorsqu’on parle de marketing à ces mêmes organisations porteuses de valeurs fortes, notre expérience nous montre que, malheureusement, elles ont tendance à négliger leur marketing. Pour quelles raisons ? Indépendamment des problématiques budgétaires, il est fréquent d’observer un sentiment manichéen lorsqu’on aborde la thématique commerciale ou communicationnelle. Comme si marketing et valeurs fortes étaient incompatibles.

C’est justement le contraire. Le marketing fait d’autant plus de sens quand il défend des projets à fortes valeurs.

À l’image des récentes élections, jamais l’attention aux problématiques durables n’a été aussi important. Il y a donc une opportunité pour ces organisations de toucher plus de personnes dans leur territoire géographique, voire d’augmenter leur portée tout en respectant le territoire de valeurs.

Dans ces conditions, comment ne pas être associé à du «greenwashing»?

L’activation de marketing pour ces organisations se définit aujourd’hui comme étant du «marketing authentique» qui, bien qu’il réponde aux mêmes règles que le marketing traditionnel dans son exécution, diffuse un message naturellement plus audible et plus fort. Il se veut le reflet d’une réalité plutôt qu’une projection d’un imaginaire construit pour plaire.

La bonne nouvelle, c’est que le public est aujourd’hui beaucoup plus informé, beaucoup plus sensible à la réalité. Fini les photos de banque d’images, on préfère montrer les personnes qui sont celles concernées par le sujet. Fini les arguments fallacieux, on se concentre sur les bénéfices réels que les audiences peuvent tirer. Fini les services après-vente délocalisés, on souhaite parler à des interlocuteurs de proximité en termes physiques et de valeurs, qui sont aussi conscients que nous de l’importance du service. Les exemples sont nombreux et nous pouvons nous en réjouir.

Il faut donc voir les choses d’une autre manière. Le marketing des projets et organisations qui ne sont pas portés par des valeurs sociétales et écologiques fortes est celui qu’il faut pouvoir éviter.